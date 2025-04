SV 1885 Golßen beim 8:0 nicht zu stoppen, 5:5-Spektakel in Rangsdorf

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II – ESV Lok Falkenberg 1:4

Luis Medelnik brachte Falkenberg in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Martin Kuna in der 63. Minute auf 2:0, ehe John Heyde nur zwei Minuten später in der 65. Minute das 3:0 erzielte. In der 68. Minute traf erneut Martin Kuna zum 4:0. Lukas Kanter gelang in der 75. Minute der Ehrentreffer für Brieske.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Blau-Weiß Lindenau 0:3

Vladimir Kolmistr erzielte in der 24. Minute die Führung für die Gäste. Etienne Pfeiffer baute den Vorsprung in der 65. Minute auf 2:0 aus. In der Schlussminute traf Jakub Uhlir zum 3:0-Endstand.

SV Germania 1910 Ruhland – 1. SV Lok Calau 2:2

Marco Nitzsche brachte Ruhland in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Paul Nischke glich in der 40. Minute für Calau aus. Noch vor der Pause verwandelte Marco Nitzsche in der 45. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. In der vierten Minute der Nachspielzeit sicherte Markus Weise Calau mit dem 2:2 einen Punkt.

FSV Rot-Weiß Luckau – SSV Alemannia Altdöbern 4:1

Nico Drendel traf in der 32. Minute zur Führung für Luckau. Kurz nach der Pause erhöhte Tino Eckardt in der 46. Minute auf 2:0. John Luca Prill verwandelte in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0. Florian Franke verkürzte in der 76. Minute auf 1:3, ehe Kilian-Joel Schmidt in der 90. Minute den 4:1-Endstand herstellte.

SV Wacker 21 Schönwalde – SpVgg Finsterwalde 1:1

Jonas Breschke brachte Schönwalde in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. David Schmidt glich in der 31. Minute per Foulelfmeter für Finsterwalde aus.

SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde – SV 1885 Golßen 0:8

Markus Müller eröffnete in der 26. Minute den Torreigen für Golßen. Niklas Teschner erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Nach der Pause traf Markus Müller in der 53. und 54. Minute doppelt. Sven Wolf erzielte in der 68. Minute das 5:0. Niklas Teschner machte in der 76. Minute das halbe Dutzend voll. Oliver Bartz traf in der 80. Minute zum 7:0, ehe Ronny Haberstroh in der 90. Minute den 8:0-Endstand markierte.

TSG Lübbenau 63 – SV Askania Schipkau 2:0

Ricardo Kindler traf in der 82. Minute zur Führung für Lübbenau. Mihai-Alexandru Chiteala erhöhte in der dritten Minute der Nachspielzeit auf 2:0.

