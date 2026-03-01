SV 1883 verliert Nachholer gegen Haarhausen klar..

Die 83iger reisten zum Nachholspiel des 12. Spieltages nach Haarhausen. Das Spiel begann von unserer Seite vielversprechend, Leinhos sowie Schmidt P. verpassten ausichtsreich die Führung (3./4.). Nach gut einer Viertelstunde meldete sich der Gastgeber im Spiel an und wie Klippstein verpasst die Führung freistehend, er scheitert am reaktionschnellen Peterhänsel im Schwarzaer Kasten (16.). Vier Minuten später scheiterte dann Grulich wieder am starken Schwarzaer Keeper (20.). Dann legten sich die 83iger praktisch selbst das erste Ei in die Kiste...Kröckel mit einem viel zu kurzen Rückpass aus dem Mittelfeld auf Peterhänsel, dieser kommt zwar vor Klippstein an die Pille doch er schießt diesen quasi an. Klippstein setzt sofort nach spielt die Kugel zurück auf Robe und dieser hatte kein Problem mehr zum 1:0 zu verwandeln (25.). Acht Minuten später legte der Gastgeber nach..Glaß wurde wunderschön frei gespielt und verwandelt überlegt zum 2:0 (33.). Weitere zwei Minuten später traf Robe dann noch die Unterkante der Latte, Glück für die 83iger (35.). Im Anschluß Muss dann aber der Anschluß Treffer fallen, doch den Besten Angriff der Schwarzaer konnte Kapitän Köhne freistehend nicht verwandeln (39.). So ging es mit einem 0:2 Rückstand in die Pause.

Halbzeit Zwei ist keine Drei Minuten alt da laden die Schwarzaer den Gastgeber zum zweiten Mal ein Scholl verwandelt eiskalt zum 3:0 (48.). Damit nicht genug, Glaß nutzt das nächste Gãste Geschenk zum 4:0 (57.). Beide Male fand die 83iger Abwehr überhaupt Nicht statt🥲. Nach 71 Minuten fiel gar das 5:0 erzielt durch den Besten Haarhausener Klippstein. Drei Minuten später dann aus dem Nichts das 5:1 durch D.Schröter's Kopfball (74.). Was nach dem Treffer in Keeper Günther vorging weiß kein Mensch, er tritt gegen Schröter nach und fliegt ZU RECHT MIT GLATT ROT vom Platz (75.)👀. Nach 83 Minuten stellten die Schwarzaer durch D.Schröter den 2:5 Endstand her, sein Schuss aus 18m flog unhaltbar ins Gehäuse des Gastgebers.

Am Ende verlieren die 83iger deutlich, man verteilte am Sonntag Nachmittag zu viele Geschenke 🤷🏻‍♂️. Jetzt heisst es die Trainings Woche konsequent zu nutzen, die Fehler klar an zu sprechen um sich zum Beginn der Rückrunde am kommenden Wochenende gegen Arnstadt 2 Neu zu motivieren!! Auf Geht's Männer , es geht Definitiv Besser!!