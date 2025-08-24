SV 1883 dreht nach Starker Aufholjagd das Spiel und Siegt

Das Spiel begann gleich mit einem Knaller, denn nach 5 Minuten gingen die Gäste mit 0:1 in Führung. Becker versenkte einen Freistoß aus 35m direkt und leider haltbar im Schwarzaer Kasten. Die Partie spielte sich fortan zwischen den Strafräumen ab. In der 20.Minute dann der Schock für die Schwarzaer Mannschaft als sich N.Bechmann bei einem Zweikampf schwer verletzte und vom Platz getragen werden musste. Auf diesem Weg Gute Besserung gewünscht Nicky✊🏼. Die 83iger kämpften sich fortan in die Partie und somit ergaben sich auch Chancen. S.Köhne hatte dabei die beste als er freistehend vor Keeper Barth auftauchte doch die Pille bei seinem Abschluss links neben die Kiste setzte (25.). Vier Minuten später hatte Oppolzer den nächsten Riesen auf dem Fuss, doch statt abzuschließen entschied er sich die Kugel in die Mitte zu passen wo die Schöndorfer Abwehr problemlos klären konnte (29.). Aus dem Nichts dann die nächste kalte Dusche für die 83iger, denn die Gäste erhöhten auf 0:2 durch Rezai der einen Abwehr Fehler gnadenlos ausnutzte(31.). Zwei Minuten später gab es Elfmeter für die Schwarzaer, nach Foul an L Schmidt verwandelte T.Oschmann den fälligen Elfmeter traumhaft sicher(33.). Mit einer 1:2 Gäste Führung ging es auch in die Halbzeit Pause.

Die 83iger kamen im Zweiten Spiel Abschnitt immer besser in die Partie hinein. Nach 53 Minuten hätte der Ausgleich schon fallen müssen doch N.Pakstaitis vergab die Chance freistehend vor Barth leichtfertig (53.). Dann der nächste Schock Moment als M.Kindermann nach einem Zweikampf mit Schmerz verzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen blieb, nach einer Behandlung stand er zwar wieder auf zwei Beinen aber die Partie war trotzdem für Ihn beendet. Ebenfalls Gute Besserung für Dich Manuel ✊🏼. Die Schwarzaer erhöhten fortan den Druck und nach 67 Minuten wurde dies auch mit dem 2:2 Ausgleich belohnt. Oday bekam im rechten des Strafraums die Pille und zog sie von der Torauslinie scharf und flach zur Mitte wo Oppolzer nur noch den Schlappen hin hielt und verwandelte. Neun Minuten später hatten die Gäste urplötzlich die Fette Chance zur erneuten Führung doch L.Kröckel konnte diese Möglichkeit in höchster Not noch vor der Torlinie klären 😮‍💨(76.). Im Gegenzug drehten die 83iger die Partie vollends, als N.Pakstaitis nach einem Gewühl im Strafraum die Pille unter das Dach zum viel umjubelten 3:2 ein schoss(77.). Zwei Minuten vor Schluß hatte der Eingewechselte L.Hercher die Chance zur Entscheidung,doch sein Kopfball zischte knapp am Kreuzeck vorbei (88.).