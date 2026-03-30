SV 1880 marschiert weiter – Neuried sorgt für Überraschung im Keller

Corinna Rduch sorgte mit ihrem verwandelten Elfmeter für die endgültige Entscheidung – Foto: SVU

Spitzengruppe:

Der SV 1880 München bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der Liga. Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen TSV Gilching-Argelsried II festigte der Tabellenführer seine Spitzenposition und steht nun bei beeindruckenden 34 Punkten. Dahinter bleibt es spannend: FC Gerolfing musste eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen TSV Neuried hinnehmen und verpasste die Chance, näher an die Spitze heranzurücken. Nutznießer ist SV Untermenzing, der mit dem 3:1-Erfolg bei TSV Rott-Lech bis auf einen Punkt an Gerolfing herangerückt ist.

Mittelfeld:

MTV Dießen am Ammersee gewann klar mit 4:0 gegen TSV Otterfing und bleibt damit im oberen Mittelfeld mit Kontakt zur Spitzengruppe. ESV München Freimann feierte einen wichtigen Auswärtssieg bei SC Huglfing (2:1) und festigte Rang fünf. TSV Neuried sorgte mit dem Auswärtssieg beim FC Gerolfing für die Überraschung des Spieltags und klettert aus der unteren Tabellenhälfte in Richtung Mittelfeld.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller bleibt es dramatisch. TSV Gilching-Argelsried II verlor beim Spitzenreiter deutlich und steckt mit 10 Punkten weiter tief im Abstiegssumpf. Noch schlechter steht TSV Otterfing da, das nach der 0:4-Pleite in Dießen weiterhin abgeschlagen Tabellenletzter mit nur 3 Punkten bleibt. Durch die Niederlage des TSV Rott-Lech gegen Untermenzing verpasst auch dieser, sich von der Abstiegszone abzusetzen.

Ausblick:

SV 1880 München steuert klar auf den Aufstieg zu.

Der Kampf um Rang zwei bleibt eng zwischen FC Gerolfing und SV Untermenzing.

••Im Keller wird es für Otterfing und Gilching-Argelsried II immer brenzliger, während Neuried mit dem Sieg ein Ausrufezeichen setzt.