SV 1880 marschiert weiter – Neuried sorgt für Überraschung im Keller

Spitzengruppe:
Der SV 1880 München bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der Liga. Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen TSV Gilching-Argelsried II festigte der Tabellenführer seine Spitzenposition und steht nun bei beeindruckenden 34 Punkten. Dahinter bleibt es spannend: FC Gerolfing musste eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen TSV Neuried hinnehmen und verpasste die Chance, näher an die Spitze heranzurücken. Nutznießer ist SV Untermenzing, der mit dem 3:1-Erfolg bei TSV Rott-Lech bis auf einen Punkt an Gerolfing herangerückt ist.
Mittelfeld:
MTV Dießen am Ammersee gewann klar mit 4:0 gegen TSV Otterfing und bleibt damit im oberen Mittelfeld mit Kontakt zur Spitzengruppe. ESV München Freimann feierte einen wichtigen Auswärtssieg bei SC Huglfing (2:1) und festigte Rang fünf. TSV Neuried sorgte mit dem Auswärtssieg beim FC Gerolfing für die Überraschung des Spieltags und klettert aus der unteren Tabellenhälfte in Richtung Mittelfeld.
Abstiegskampf:
Im Tabellenkeller bleibt es dramatisch. TSV Gilching-Argelsried II verlor beim Spitzenreiter deutlich und steckt mit 10 Punkten weiter tief im Abstiegssumpf. Noch schlechter steht TSV Otterfing da, das nach der 0:4-Pleite in Dießen weiterhin abgeschlagen Tabellenletzter mit nur 3 Punkten bleibt. Durch die Niederlage des TSV Rott-Lech gegen Untermenzing verpasst auch dieser, sich von der Abstiegszone abzusetzen.
Ausblick:
••Im Keller wird es für Otterfing und Gilching-Argelsried II immer brenzliger, während Neuried mit dem Sieg ein Ausrufezeichen setzt.
Heike Socher glänzt mit Hattrick – MTV Dießen feiert 4:0-Heimsieg gegen TSV Otterfing
MTV Dießen am Ammersee hat am Wochenende ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Otterfing mit 4:0 besiegt. Vor 70 Zuschauern im heimischen Stadion sorgten die Gastgeberinnen früh für klare Verhältnisse. Bereits in der 6. Minute brachte Sabrina Rapp ihr Team in Führung.
Kurz darauf erhöhte Heike Socher (21.) auf 2:0. In der Schlussphase drehte die Angreiferin noch einmal richtig auf und schnürte mit Treffern in der 87. und 90. Minute einen Hattrick.
Der TSV Otterfing, trainiert von Rudolf Scheid-Bonnetsmüller, hatte dem Offensivdruck der Dießenerinnen wenig entgegenzusetzen und bleibt damit am Tabellenende.
Mit dem klaren Sieg festigt der MTV Dießen am Ammersee Rang 4 und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während der TSV Otterfing weiter auf seinen zweiten Saisonsieg warten muss.
SV 1880 München stürmt mit 3:0 an die Tabellenspitze
Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den TSV Gilching-Argelsried II setzt sich der SV 1880 München an die Spitze der Tabelle und festigt seine Aufstiegsambitionen.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Maria Wahle die Münchnerinnen in der 51. Minute in Führung. Nur wenig später erhöhte Julia Schulze in der 68. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Anna Winter Amaral Figueiredo per Foulelfmeter in der 90. Minute.
Der TSV Gilching-Argelsried II blieb über weite Strecken ungefährlich und rutscht durch die Niederlage weiter in den Tabellenkeller.
SV Untermenzing dreht Rückstand und stürmt auf Platz drei
Der SV Untermenzing hat am Wochenende einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg beim TSV Rott-Lech gefeiert und sich damit auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben. Die Gastgeberinnen gingen früh durch Kathrin Wandt (10.) in Führung, doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken.
Bereits in der 24. Minute glich Isabelle Pichlmaier aus und schnürte nach der Pause (60.) sogar ihren Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Corinna Rduch per Foulelfmeter in der 83. Minute. Vor 25 Zuschauern zeigte der SV Untermenzing eine geschlossene Mannschaftsleistung und drehte die Partie verdient.
Neuried überrascht – Auswärtssieg beim Tabellenzweiten!
In einem packenden Bezirksliga-Duell sicherte sich der TSV Neuried einen 3:2-Auswärtssieg beim FC Gerolfing und beschert sich damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Bereits in der 2. Minute brachte Cäcilia Detsch die Gäste in Führung. In der 17. Minute legte Franziska Schürle zum 0:2 nach. Kurz vor der Pause verkürzte Kirsten Schuck per Foulelfmeter (41.), doch nur zwei Minuten später stellte erneut Cäcilia Detsch auf 1:3 (43.). In der 66. Minute wurde es noch einmal spannend, als ein Eigentor von Jasmin Adouani den Endstand von 2:3 besiegelte.
Durch diesen Auswärtssieg klettert der TSV Neuried auf Platz 7, während der FC Gerolfing auf dem 2. Rang bleibt und im Aufstiegsrennen wichtige Punkte liegen lässt.
ESV München Freimann siegt knapp in Huglfing – Sprung auf Rang 5
In einem spannenden Duell der Frauen-Bezirksliga setzte sich der ESV München Freimann mit 2:1 beim SC Huglfing durch. Vor 25 Zuschauern erzielte Mara Ruf in der 24. Minute die Führung für die Gäste. Huglfing konnte kurz vor der Pause durch Emma Tragl (39.) ausgleichen, doch nur zwei Minuten später brachte Lucia Quiatkowsky (41.) den ESV wieder in Front.
Der SC Huglfing drängte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Trainer Maximilian Halemba freute sich über drei wichtige Punkte, während Huglfing trotz starker Leistung knapp leer ausging.