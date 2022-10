SV 09 will dominanter und mit mehr Zug zum Tor auftreten Mittelrheinliga: Das Team vom SV Bergisch Gladbach reist zum Schlusslicht Viktoria Arnoldsweiler und freut sich im Pokal auf Alemannia Aachen.

Lehrgeld musste der SV Bergisch Gladbach 09 am vergangenen Wochenende in der Mittelrheinliga gegen den FC Hennef zahlen. Der FCH präsentierte sich sehr abgezockt sowie routiniert und hatte der jungen Mannschaft von Trainer Stefan Müller damit einen entscheidenden Aspekt voraus. „Wir werden daraus lernen“, resümierte der Coach die 1:2-Niederlage in der BELKAW Arena. Das soll schon am Sonntag (15 Uhr) zu sehen sein, wenn der SV 09 bei Viktoria Arnoldsweiler antritt.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr

Um in Arnoldsweiler einen Dreier einzufahren, muss das Team wieder dominanter auftreten und mehr Zug zum Tor zeigen damit größere Torgefahr erzeugt wird. Mit dem Toreschießen hakt es derweil noch ein wenig beim SV 09, bislang gelangen erst neun Treffer. Dafür läuft es in der Abwehr umso besser, die kaum etwas zulässt.

Nach den letzten Wochen mit den Spielen gegen die Spitzenteams FC Wegberg-Beeck, Eintracht Hohkeppel, Bonner SC und FC Hennef wartet nun ein Gegner vom anderen Ende der Tabelle. Die Viktoria ist Tabellenschlusslicht und konnte bislang noch keinen Sieg einfahren. Lediglich zwei Unentschieden sorgten für Zählbares auf dem Punktekonto. Zuletzt unterlag die Mannschaft mit 0:6 beim VfL Vichttal. Trotz dieser Statistiken werden die 09er den Gegner – der im Sommer einen großen personellen Umbruch vorgenommen hat – keinesfalls unterschätzen. „Die Mittelrheinliga ist sehr eng, die Qualität aller Teams hoch und es ist notwendig jede Woche ans Limit zu gehen, um Punkte zu holen“, lässt Stefan Müller gar keine Zweifel an der Haltung des SV 09 vor dem Spiel im Kreis Düren.

Mit einer Bänderverletzung im Fuß wird Maurice Neukirch wahrscheinlich ausfallen. Dafür könnte die Stunde von Tim Pelzer schlagen, für den das Match in Arnoldsweiler ein ganz besonderes ist. Vor der Saison wechselte er von der Viktoria an die Strunde und fiel zunächst mit einer Verletzung aus. Jetzt könnte er in die Startelf rücken, um im Mittelfeld gemeinsam mit Claudio Heider und Jonas Rücker für Ordnung zu sorgen.

Nicht zur Verfügung stehen weiterhin Linksverteidiger Nils Lück sowie die Angreifer Jan Peters und Nedim Basic.

Pokal-Highlight in der BELKAW Arena

Ein ganz besonderes Highlight findet am 26. Oktober (19 Uhr) in der BELKAW Arena statt. Dann erwartet des SV 09 in der 1. Runde um den Mittelrheinpokal den Regionalligisten Alemannia Aachen. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit dem ehemaligen 09-Trainer Helge Hohl, der inzwischen als Sportdirektor bei den Kaiserstädtern tätig ist.