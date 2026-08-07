SV 09 vor erster Auswärtshürde: "Vom Papier her klarer Außenseiter" Nach dem 1:1-Auftakt peilt der Aufsteiger beim etablierten Regionalligisten Punkte an. von Andreas Santner · Heute, 06:36 Uhr · 0 Leser

Im Aufsteigerduell sicherte sich der SV Bergisch Gladbach 09 die ersten Regionalligapunkte. – Foto: Imago Images

Der erste Zähler ist im Sack, nun folgt die erste Auswärtsprüfung auf neuem Terrain. Nach dem gelungenen Einstand und dem 1:1-Unentschieden in der BELKAW-Arena gegen den Mitaufsteiger SG Wattenscheid 09 steht für den Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 am kommenden Sonntag die Reise nach Ostwestfalen an. Um 14:00 Uhr gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Kevin Kruth beim SC Wiedenbrück im Jahnstadion. Gegen den langjährigen und gestandenen Viertligisten will der Neuling die gezeigte defensiv-organisatorische Stabilität bestätigen und mit dem Ball den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Guter Einstand sorgt für Rückenwind Der Punktgewinn im Eröffnungsspiel gegen Wattenscheid hinterließ im Lager der Nullneuner positive Gefühle. Nach der Führung des Gegners zeigte die Mannschaft Moral und kämpfte sich zurück. „Ein Punkt, mit dem ich sehr gut leben kann“, zog Cheftrainer Kevin Kruth nach dem Abpfiff Bilanz, da Wattenscheid insgesamt mehr vom Spiel besessen hatte. Gleichwohl ging der Aufsteiger mit spürbarem Rückenwind und einer guten Trainingswoche in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel. Allen Beteiligten ist jedoch klar, dass die Aufgaben in der vierten Liga keineswegs einfacher werden.

Erfahrener Gegner mit hohem Anpressdruck Der kommende Kontrahent aus Wiedenbrück – trainiert von Dominik Sammer – ist seit 2010 (bis auf eine einzige Unterbrechung) ununterbrochenes Mitglied der Regionalliga West und gilt als gefestigte Adresse. Das unterstrich das Team trotz einer knappen 1:2-Auftaktniederlage bei der U21 des 1. FC Köln. „Wiedenbrück ist ein gestandener Regionalligist und seit vielen Jahren ein festes Mitglied der Regionalliga West. Das ist eine unheimlich erfahrene Truppe, die sehr erwachsen spielt. Für uns ist es ein Auswärtsspiel, in das wir vom Papier her klar als Außenseiter gehen. Wir haben ihre Partie gegen Köln gesehen: Da hat Wiedenbrück ein wirklich gutes Spiel gemacht, die Begegnung über die gesamte Spieldauer offen gestaltet, agierte mutig mit dem Ball und extrem intensiv gegen den Ball. Von daher haben wir eine verdammt schwere Aufgabe vor der Brust“, schätzt Kruth den Gegner vor der Partie am Sonntag ein.