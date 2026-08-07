SV 09 vor erster Auswärtshürde: "Vom Papier her klarer Außenseiter"

Der erste Zähler ist im Sack, nun folgt die erste Auswärtsprüfung auf neuem Terrain. Nach dem gelungenen Einstand und dem 1:1-Unentschieden in der BELKAW-Arena gegen den Mitaufsteiger SG Wattenscheid 09 steht für den Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 am kommenden Sonntag die Reise nach Ostwestfalen an. Um 14:00 Uhr gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Kevin Kruth beim SC Wiedenbrück im Jahnstadion. Gegen den langjährigen und gestandenen Viertligisten will der Neuling die gezeigte defensiv-organisatorische Stabilität bestätigen und mit dem Ball den nächsten Entwicklungsschritt machen.
Der Punktgewinn im Eröffnungsspiel gegen Wattenscheid hinterließ im Lager der Nullneuner positive Gefühle. Nach der Führung des Gegners zeigte die Mannschaft Moral und kämpfte sich zurück. „Ein Punkt, mit dem ich sehr gut leben kann“, zog Cheftrainer Kevin Kruth nach dem Abpfiff Bilanz, da Wattenscheid insgesamt mehr vom Spiel besessen hatte.
Gleichwohl ging der Aufsteiger mit spürbarem Rückenwind und einer guten Trainingswoche in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel. Allen Beteiligten ist jedoch klar, dass die Aufgaben in der vierten Liga keineswegs einfacher werden.
Der kommende Kontrahent aus Wiedenbrück – trainiert von Dominik Sammer – ist seit 2010 (bis auf eine einzige Unterbrechung) ununterbrochenes Mitglied der Regionalliga West und gilt als gefestigte Adresse. Das unterstrich das Team trotz einer knappen 1:2-Auftaktniederlage bei der U21 des 1. FC Köln.
„Wiedenbrück ist ein gestandener Regionalligist und seit vielen Jahren ein festes Mitglied der Regionalliga West. Das ist eine unheimlich erfahrene Truppe, die sehr erwachsen spielt. Für uns ist es ein Auswärtsspiel, in das wir vom Papier her klar als Außenseiter gehen. Wir haben ihre Partie gegen Köln gesehen: Da hat Wiedenbrück ein wirklich gutes Spiel gemacht, die Begegnung über die gesamte Spieldauer offen gestaltet, agierte mutig mit dem Ball und extrem intensiv gegen den Ball. Von daher haben wir eine verdammt schwere Aufgabe vor der Brust“, schätzt Kruth den Gegner vor der Partie am Sonntag ein.
Vor allem die Spielweise der Ostwestfalen gegen den Ball fordert den Gladbachern taktisch einiges ab: „Wiedenbrück läuft seine Gegner sehr hoch an. Deshalb müssen wir Lösungen finden und mit Ball mutiger auftreten als noch im Auftaktspiel.“
In der ersten Trainingswoche nach dem Start legte der Trainerstab den Fokus gezielt auf den Spielaufbau unter Druck. Neben dem Einstudieren spielerischer Lösungen geht es für den Aufsteiger vor allem darum, enge Räume furchtlos anzunehmen, den Ball zu behaupten und konsequenter die Tiefe zu suchen.
Gleichzeitig soll das Abwehrverhalten nahtlos an die Leistung der Vorwoche anknüpfen, in der Gladbach im eigenen Strafraum kaum etwas zuließ. „Nach dem Punktgewinn gegen Wattenscheid wollen wir am Wochenende eine ähnliche Stabilität an den Tag legen wie in der Vorwoche. Da haben wir im letzten Drittel unheimlich viel wegverteidigt – insbesondere Mathias Hülsenbusch und Rexhep Ajdari haben das hervorragend gelöst. Das wollen wir unbedingt beibehalten. Ich glaube, nach dem Auftakt sollten wir die Nervosität vor der neuen Liga nun ein Stück weit abgelegt haben. Deswegen erhoffen wir uns mit dem Ball jetzt auch mehr fußballerische Lösungen, mehr Mut und mehr Zielstrebigkeit. Genau das wollen wir am Sonntag um 14 Uhr auf den Platz bringen“, erklärt der 40-jährige Coach und fügt hinzu „Gerade zu Beginn der Saison ist es wichtig, in die Liga hineinzuwachsen und trotzdem Punkte zu sammeln. Genau das ist unser Anspruch für Sonntag.“