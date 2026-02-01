SV 09 verstärkt die Defensive

– Foto: SV Bergisch Gladbach

Der SV Bergisch Gladbach 09 treibt seine Kaderplanungen für die Rückrunde weiter voran und präsen- tiert einen weiteren Winterneuzugang: Kalle Geisenhainer verstärkt ab sofort die Defensive der 09er. Der talentierte Innenverteidiger wechselte von der SVG Göttingen an die Strunde und hat einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterzeichnet.

Der Wechsel des 20-Jährigen hat auch einen privaten Hintergrund: Geisenhainer hat vor kurzem ein Studium in Köln aufgenommen und suchte nach einer sportlichen Herausforderung auf hohem Niveau in der Region. In den vergangenen Trainingswochen konnte er sich bereits intensiv beim SV 09 präsentie- ren und hinterließ dabei einen bleibenden Eindruck beim Trainerstab.

„Kalle hat uns in den letzten Wochen absolut überzeugt“, heißt es von Seiten der sportlichen Leitung. „Er ist ein Spieler, der vor allem durch seine Stärke im Eins-gegen-eins besticht und eine enorme Ruhe am Ball ausstrahlt. Außerdem passt er menschlich hervorragend in unsere Mannschaft und hat sich be- reits bestens integriert.“