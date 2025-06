SV 09 testet schon für die neue Saison

Von der sprichwörtlichen goldenen Ananas will der SV Bergisch Gladbach 09 vor den letzten beiden Saisonspielen in der Mittelrheinliga nichts wissen. Vielmehr wollen Trainer Kevin Kruth und sein Co-Trainer Andy Habl den Endspurt nutzen, um schon Dinge für die neue Spielzeit zu erproben.

Einiges davon war schon im letzten Spiel zu sehen, als in den ersten 20 Minuten gut und erfolgreich durch das Zentrum kombiniert wurde. Allerdings fehlte die Effizienz vor dem Tor, um aus den guten spielerischen Aktionen noch mehr Profit als einen Treffer zu schlagen und so ging das Match gegen den Siegburger SV mit 3:6 verloren. Im Endspurt sollen jetzt noch Punkte her, um eine über weiter Strecken positive Rückrunde zu einem guten Ende zu bringen. Am Pfingstmontag (15:15 Uhr) geht es zum FV Bonn-Endenich, der schon als Absteiger feststeht.