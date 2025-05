SV 09 Staßfurt begrüßt die ersten beiden Neuzugänge für die Landesliga

"Dean Tom Kreutzer und Rico Hentrich verstärken uns im Offensivbereich und kommen vom TSV Hadmersleben", teilte der (Noch-)Verbandsligist mit. Noch laufen die beiden 19-Jährigen in der Bördeoberliga auf. In der neuen Saison wollen der bei Germania Halberstadt ausgebildete Kreutzer und der beim 1. FC Magdeburg ausgebildete Hentrich in der Landesliga den nächsten Schritt gehen. Zu den Spielerprofilen:

>> Dean Tom Kreutzer