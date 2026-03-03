SV 09 siegt im Top-Duell – Krankenwagen-Einsatz in Troisdorf

Der SV Bergisch Gladbach behielt im Top-Spiel gegen den FC Hennef die Oberhand. – Foto: Volker Lemm

Es bleibt spannend an der Tabellenspitze. Der SV Bergisch Gladbach 09 gewinnt das Top-Duell gegen Spitzenreiter Hennef mit 2:0 und verkürzt den Rückstand auf drei Punkte – ein Statement im Kampf um Platz eins. Während Hennef ungewohnt blass blieb, überzeugte Gladbach im Heimspiel. Für pure Dramatik sorgte parallel die Partie in Troisdorf, wo Deutz 05 nach 0:2-Rückstand und einer Verletzung des Keepers noch mit 4:2 triumphierte.

Devran Ördem eröffnete in der 34. Minute den Reigen, ehe Konstantin Weber kurz vor der Pause per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (41.). „Das war ein überzeugender Sieg. Nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem die Art und Weise war sehr gut. Wir haben uns viele Chancen erspielt und defensiv nahezu nichts zugelassen“, bilanzierte Gladbach-Coach Tobias Felser. Einzig die Effektivität bot Anlass zur Kritik: „Wir hätten noch das dritte und vierte Tor nachlegen müssen.“ Auf der Gegenseite zeigte sich Hennef-Trainer Mutlu Demir einsichtig: „Es war eine verdiente Niederlage. Wir waren nicht auf der Höhe, haben in vielen Bereichen zu viel vermissen lassen.“

Vorletzter FC Pesch feiert Heimsieg nach Rückstand gegen Erftstadt Der FC Pesch ist mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde gestartet. Gegen den SC Germania Erftstadt-Lechenich drehte die Mannschaft von Yavuz Günay einen Rückstand und siegte mit 3:2 und stellt damit den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder her. Dabei begann es für die Gäste optimal: Colin Greis verwandelte früh einen Foulelfmeter zur Führung (6.). Harun Vukovic glich zwar aus (32.), doch Erik Schuler brachte Erftstadt nur zwei Minuten später erneut in Front. Noch vor der Pause schlug Vukovic jedoch zum zweiten Mal zu (40.). Den Siegtreffer markierte Emin Ucar in der 62. Minute. „Ein wichtiger Sieg zum Auftakt der Rückrunde. In einem spannenden Spiel haben wir uns am Ende verdient durchgesetzt“, freute sich Trainer Yavuz Günay. Er ergänzte: „Auch wenn wir spielerisch noch nicht auf unserem höchsten Niveau sind, haben wir mit einer starken kämpferischen Leistung überzeugt.“

Morpaks goldenes Tor: Bonner SC setzt sich in Eilendorf durch Im Verfolgerduell zwischen dem SV Eilendorf und dem Bonner SC behielten die Gäste knapp die Oberhand. Mit dem 1:0-Auswärtssieg festigt der BSC den dritten Tabellenplatz (27 Punkte) und hält direkten Anschluss an die Spitze, während Eilendorf punktgleich auf Rang vier verharrt. In einer engen Partie auf Augenhöhe fiel die Entscheidung unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Vasyl Morpak erzielte in der 47. Minute das Tor des Tages. Trotz der Bemühungen der Gastgeber brachte der Bonner SC den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen wichtigen Dreier im Kampf um die vorderen Plätze.

Königsdorf entführt drei Punkte beim Schlusslicht Vichttal Der TuS Blau-Weiß Königsdorf bleibt dank eines knappen 2:1-Auswärtserfolgs beim Tabellenletzten VfL Vichttal auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe. Während der VfL mit lediglich vier Punkten weiterhin am Ende des Tableaus verweilt, schiebt sich Königsdorf mit nun 24 Zählern an die Top-Vier heran. Die Gäste erwischten den besseren Start: Moussa Dramane Ballo Schmitt besorgte bereits in der 13. Spielminute die Führung für den TuS. Vichttal bewies jedoch Moral und kam nach einer halben Stunde zurück in die Partie, als Mirza Akyüz einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich verwandelte (30.). Die Entscheidung fiel schließlich im zweiten Durchgang: Jedean Obiaso traf in der 57. Minute zum 2:1-Endstand für das Team von Trainer Ufuk Balik.

Effizientes Hürth schlägt Düren durch späten Doppelpack In einem Duell der Tabellennachbarn setzte sich der FC Hürth mit 2:0 gegen den 1. FC Düren durch. Trotz der Niederlage bleibt Düren (23 Punkte) knapp vor Hürth (21 Punkte). Elias Ponsen, Trainer des 1. FC Düren, sprach nach Abpfiff von einer „extrem unglücklichen Niederlage“. Er analysierte: „Über die gesamte Spielzeit hinweg waren wir die klar dominantere Mannschaft und haben uns zahlreiche hochkarätige Torchancen herausgespielt. Leider hat uns im Abschluss die nötige Konzentration und Konsequenz gefehlt, sodass wir unsere zehn bis 15 sehr gut herausgespielten Möglichkeiten nicht nutzen konnten.“ Hürth zeigte sich dagegen eiskalt. Bachar Kalampei entschied die Partie mit einem späten Doppelpack (79./90.). „Der Gegner kam dagegen lediglich zu drei Torchancen und hat zwei davon eiskalt per Konter verwertet“, so Ponsen weiter. Sein Fazit: „Wie so oft im Fußball gilt: Wenn man vorne die Dinger nicht macht, bekommt man sie hinten.“