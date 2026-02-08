SV 09 gewinnt im Derby-Test gegen SSV Jan Wellem

– Foto: Pedro Fatzikis

Im vierten Testspiel der Wintervorbereitung setzte sich der SV Bergisch Gladbach 09 am Sonntagnachmittag mit 4:0 gegen den ambitionierten Bezirksligisten und Stadtrivalen SSV Jan Wellem 05 durch.

Die Gäste hielten im ersten Durchgang sehr gut mit und gestalteten die Partie lange offen. Der SV 09 zeigte sich jedoch effizient und ging in der 40. Minute in Führung: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Tristan Arndt den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel legte die Mannschaft von Beginn an zu. In der 50. Minute erhöhte erneut Arndt auf 2:0, nachdem er sich über die linke Seite stark durchsetzte, nach innen zog und sauber abschloss. Mit zunehmender Spieldauer gewann der SV 09 weiter an Kontrolle. Nach vier Wechseln in der 60. Minute folgte nur wenige Augenblicke später das 3:0: Mimini bediente Arndt über links, dessen präzise Hereingabe Ole Tillmann im Zentrum konsequent verwertete. Den Schlusspunkt setzte Ervin Cindrak in der 86. Minute mit einem feinen Lupfer nach Zuspiel von Finn Stromberg zum 4:0-Endstand.

Eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, gut mitspielende Gäste und eine effektive Chancenverwertung bescherten dem SV 09 einen gelungenen Testspiel-Erfolg.