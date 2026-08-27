SV 09 fordert Oberhausen: Heimspiel gegen das nächste Schwergewicht

Nach vier Spieltagen steht für Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 die nächste schwere Hürde bevor. Am Samstag um 14:00 Uhr empfangen die „Nullneuner“ in der BELKAW Arena den Tabellenvierten Rot-Weiß Oberhausen.
Nach vier Punkten aus den ersten zwei Spielen kassierte Bergisch Gladbach zuletzt zwei Niederlagen und rutschte auf Rang 14 ab. Beim ungeschlagenen Tabellenführer FC Gütersloh agierten die Bergischen jedoch lange Zeit ebenbürtig: Vor dem Rückstand vergab das Team zwei Großchancen und verpasste auch direkt nach der Pause die Möglichkeit zum 1:1. Den Ausschlag gaben letztlich zwei Gegentreffer nach Standardsituationen sowie Schwächen bei den zweiten Bällen.
Der 40-jährige Cheftrainer Kevin Kruth fordert daher eine Steigerung in den Details: „Insbesondere das Thema Standardsituationen tut uns weh. Da müssen wir deutlich erwachsener und körperlicher agieren, um solche recht billigen Gegentore zu vermeiden. Gerade in der Regionalliga ist es auffällig, wie viele Tore nach Standards fallen.“ Grundsätzlich stimme die Struktur gegen den Ball, doch gegen erfahrene Regionalliga-Teams brauche es mehr Präsenz um die zweiten Bälle.
Mit Rot-Weiß Oberhausen reist die Mannschaft von Trainer Sebastian Gunkel an. RWO holte aus den ersten vier Spielen zwei Siege, ein Remis sowie eine Niederlage. "Oberhausen ist eine der erfahrensten Mannschaften der Liga und gehört definitiv zu den Top-Favoriten. Die Jungs merken aber auch: Wir können über weite Strecken sehr gut mithalten, haben eine super Laufintensität und kommen auch gegen solche Top-Teams zu unseren Torchancen. Es ist brutal wichtig, dass wir uns nicht nur im Verteidigungsmodus befinden. Bei uns muss Spiel für Spiel das Verständnis reifen, dass wir zwar oft in der Außenseiterrolle sind, es aber keineswegs unwahrscheinlich ist, dass wir etwas Zählbares mitnehmen“, zeigt sich Kruth zuversichtlich.
Um gegen den Favoriten zu bestehen, verlangt der Gladbacher Coach eine Topleistung: „Um gegen absolute Spitzenteams wie Oberhausen zu punkten, brauchst du an einem Spieltag einen Großteil der Mannschaft am absoluten Leistungslimit – und einige Jungs sogar noch darüber hinaus.“
Personell muss der Aufsteiger weiter auf Jonas Rücker verzichten. Auch Ervin Cindrak fällt nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining noch aus. Dennoch stehen Kruth 23 fitte Feldspieler zur Verfügung. Ziel sei es, die Partie möglichst lange offen zu halten und auch über frische Kräfte von der Bank Impulse zu setzen.