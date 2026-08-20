SV 09 fordert den Tabellenführer: "Sind der krasse Außenseiter" Nach Pokal-Arbeitssieg und BVB-Pleite wartet mit dem FC Gütersloh die schwerste Auswärtshürde. von Andreas Santner · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser

Auf den SV Bergisch Gladbach 09 (in rot) wartet mit dem FC Gütersloh die derzeit höchste Auswärtshürde. – Foto: Marcel Richter

Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 steht am 4. Spieltag vor der bisher schwersten Aufgabe der noch jungen Saison. Am Samstag um 14:00 Uhr gastieren die Nullneuner im Heidewaldstadion beim FC Gütersloh. Die Ostwestfalen reiten mit drei Siegen aus drei Spielen sowie nur einem Gegentor auf einer Erfolgswelle und grüßen von der Tabellenspitze.

Nach einem gelungenen Start mit vier Punkten aus zwei Partien kassierte Bergisch Gladbach am vergangenen Wochenende die erste Liganiederlage. Im Heimspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund gingen die Kruth-Elf zwar mit 1:0 in Führung, kassierten zu Beginn der zweiten Halbzeit jedoch innerhalb von weniger als zehn Minuten drei Gegentore und unterlagen mit 1:3. Dennoch zieht man beim Aufsteiger ein zufriedenstellendes Fazit unter den Saisonauftakt in der Viertklassigkeit. Mangelnde Zufriedenheit herrschte bei Cheftrainer Kevin Kruth hingegen nach dem Verbandspokalspiel am Mittwochabend gegen einen Kreisligisten. Trotz kompletter Rotation übte der Coach Kritik an der Leistung beim 1:0-Sieg gegen den Kreisligisten SV Wormersdorf: „Da merkt man sicherlich auch so ein bisschen die fehlende Spielpraxis. Aber das darf dann gegen einen Kreisligisten eigentlich auch keine Ausrede sein. Von daher sind wir mit dem Mittwochspiel jetzt nicht so zufrieden.“

Gütersloh als "ganz, ganz dickes Brett" Im zweiten Auswärtsspiel der Saison wartet nun ein eingespielter Gegner. Die Mannschaft von FCG-Trainer Julian Hesse (37) gilt als extrem gefestigt. Für Kruth zählte Gütersloh schon vor der Saison zu den Aufstiegsfavoriten: „Gütersloh ist über mehrere Jahre fester Bestandteil der Regionalliga, sind etabliert und sehr konstant – auch was das Personal betrifft“ ist Kruth voll des Lobes und fügt hinzu: „Auf uns wartet natürlich ein ganz, ganz dickes Brett. Wir wissen um die Offensivstärke von Gütersloh mit Twardzik, Beckhoff, Langfeld. Das sind Top-Jungs, die es gilt, weit vom Tor entfernt zu halten..“ Dennoch zieht das Trainerteam Zuversicht aus den bisherigen Auftritten. Mit Ausnahme der unkonzentrierten zehn Minuten gegen Dortmund habe das Team bewiesen, dass es spielerisch mithalten und Chancen erarbeiten kann. Um im Heidewaldstadion zu bestehen, fordert Kruth ein nahezu fehlerfreies Spiel mit hoher Intensität im Anlaufverhalten und Mut im eigenen Ballbesitz. „Wir sind der krasse Außenseiter. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir etwas Zählbares mitnehmen. Und das wäre ein absoluter Erfolg für uns“, ist der 40-Jährige zuversichtlich.