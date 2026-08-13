SV 09 fordert den BVB II: "Ein krass klangvoller Name" Nach starkem Vier-Punkte-Start empfängt der ungeschlagene Aufsteiger die Dortmunder U23. von Andreas Santner · Heute, 08:28 Uhr · 0 Leser

Hat der SV Bergisch Gladbach 09 auch am Freitagabend gegen den BVB Grund zum Jubeln? – Foto: Imago Images

Vier Punkte aus zwei Spielen – der Saisonstart des Aufsteigers SV Bergisch Gladbach 09 ist geglückt. Nach dem Unentschieden gegen Wattenscheid 09 und dem 3:1-Auswärtssieg beim SC Wiedenbrück steht am Freitagabend um 19:30 Uhr eine echte Standortbestimmung an: Unter Flutlicht empfängt die noch ungeschlagene Mannschaft in der BELKAW Arena die U23 von Borussia Dortmund.

Trotz der schweren Aufgabe vor den anstehenden Partien gegen Gütersloh und Oberhausen geht das Team von Trainer Kevin Kruth (40) ohne großen Druck in die Begegnung. Zwar verlief der Auftakt erfolgreich, Kruth mahnt jedoch zur Wachsamkeit: „Wir hatten in den bisherigen Spielen sehr, sehr gute Phasen. Aber die Partien auch gezeigt, dass es Phasen gab, in denen wir ein Stück weit weniger Zugriff hatten – das darf uns vor allem gegen Dortmund keinesfalls passieren.“ Jede Menge Zweit- und Drittliga-Erfahrung beim Gegner Mit den Gästen reist die von Daniel Rios (46) trainierte Zweitvertretung des BVB an, die regelmäßig zwischen 3. Liga und Regionalliga pendelt und mit zwei Unentschieden ebenfalls ungeschlagen ist. Der Kader vereint Nachwuchstalente mit profierfahrenen Kräften wie dem ehemaligen Löwen-Kapitän Jesper Verlaat, Connor Krempicki und Joseph Boyamba, die es zusammen alleine auf 126 Zweit- und 467 Drittliga-Einsätze bringen.

Für Kruth besitzt die Partie einen besonderen Stellenwert: „Borussia Dortmund ist ein krass klangvoller Name. Auch wenn es 'nur' die U23 ist, stellt dieses Spiel für die Mannschaft, den Verein und mich als Trainer ein absolutes Highlight dar.“ Bei einem Kader-Marktwert von über drei Millionen Euro warte die vermutlich größte Hausnummer der Liga, die viel Ballbesitz, klare Abläufe, hohes Tempo im Eins-gegen-Eins und eine reife Defensive mitbringe. Kruth: "Wollen als 'gallisches Dorf' dagegenhalten" Taktisch setzt das Trainerteam auf eine giftige Arbeit gegen den Ball, um die entscheidenden Räume eng zu machen. Dafür trainiert die Mannschaft vier- bis fünfmal pro Woche. „Wir wollen als kleines 'gallisches Dorf' gegen den großen BVB dagegenhalten, unsere eigenen Offensivqualitäten als kleine Waffen einbringen und den Zuschauern um 19:30 Uhr ein richtig starkes Spiel bieten“, kündigt der Coach an.