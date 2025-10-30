SV-09-Coach Kruth: "Jeder will jetzt der Erste sein, der uns schlägt"

"Völlig irrelevant" ist für Hennefs sportlichen Leiter Frank Fußhöller die unterschiedliche Ausgangslage im Spiel gegen den Tabellenführer. Hennef steht mit sieben Punkten auf Rang 15, kämpft um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld, während Bergisch Gladbach nach neun Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze thront. Doch von Ehrfurcht werden die Gastgebern nicht erstarren.

Der sportliche Leiter Frank Fußhöller macht klar, dass die Tabellenkonstellation für ihn keine Rolle spielt: „Bergisch Gladbach ist Tabellenführer, aber das ist für uns völlig irrelevant.“ Stattdessen will Hennef an die kämpferische Leistung aus dem jüngsten 2:1-Erfolg in Frechen anknüpfen. „Wir haben letzte Woche gegen Frechen ein sehr gutes Gesicht gezeigt und daran wollen wir anknüpfen. Wir wollen wieder hellwach in die Partie starten – mit allen Tugenden, die wichtig sind, um ein Spiel erfolgreich zu gestalten.“

Die Devise ist klar: Präsenz, Leidenschaft und Teamgeist. „Wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein, Stimmung auf dem Platz erzeugen und so das Spiel in die richtige Richtung lenken. Der Sieg war überlebenswichtig – aber er bringt wenig, wenn wir es jetzt nicht schaffen, wieder etwas Zählbares mitzunehmen. Fußball ist Ergebnissport, und darauf kommt es letzten Endes an.“

Personell bleibt die Lage angespannt. Abdul Bance steht nach seiner Syndesmoseverletzung kurz vor der Rückkehr, während Philipp Köhl wohl noch nicht wieder einsatzfähig ist. „Unser Kollektiv muss stark genug sein, die Leistung abzurufen. Wenn wir an Frechen anknüpfen, werden wir auch gegen Bergisch Gladbach etwas holen“, betont Fußhöller.

Kruth: „Wir müssen bodenständig bleiben“

Beim Spitzenreiter herrscht nach dem 2:0-Sieg im Topspiel gegen Vichttal gute Stimmung. Trainer Kevin Kruth warnt aber vor Überheblichkeit: „Hennef ist für mich immer ein sehr gut strukturierter Verein mit einer interessanten Mannschaft. Mit Nils Teixeira als neuem Trainer bringen sie viel frischen Input rein.“ Trotz des schwierigen Saisonstarts sieht Kruth Qualität beim Gegner: „Ich bin überzeugt, dass Hennef zum Ende der Saison weit über dem Strich stehen wird.“

Der Coach verweist auf die individuellen Stärken des kommenden Gegners: „Wenn ich an die Doppel-Sechs mit Leon Rosic und Ansgar Pflüger denke, dazu links Kai Schusters, stark im Dribbling, und rechts Daniel Sopo mit Tempo – da ist viel Qualität auf dem Platz.“

Für seine eigene Mannschaft lautet die Devise: Demut trotz Erfolg. „Wir wissen, dass wir neun gute Spieltage hatten, aber wir müssen jedes Spiel mit maximaler Intensität bestreiten und bodenständig bleiben. Wir haben noch nichts erreicht“, mahnt Kruth.

Auch die Rolle als Gejagter ist ihm bewusst: „Jeder will jetzt der Erste sein, der uns schlägt. Das sollte für uns eine Warnung sein, vor jedem Spiel noch mehr Fokus und Spannung reinzubringen.“

Personell muss Kruth auf den gesperrten Stefano Fragapane verzichten, die Langzeitverletzten Eray Sariaydin und Claudio Haider fallen weiter aus.