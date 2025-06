SV 08 Steinach klärt Trainerfrage nach Verwirrung

Der 77-jährige Horst „Ede“ Grohmann bringt auf jeden Fall die nötige Erfahrung mit an den Fellberg, die der Mannschaft in der aktuellen Phase sicher helfen kann wieder Ruhe ins sportliche Umfeld zu bekommen. Der lizenzierte Fußballtrainer ist bestens bekannt aus seinen Tätigkeiten als Stützpunkttrainer in Ilmenau und für den Thüringer Fußball-Verband. In der abgelaufenen Saison war er kurzzeitig beim FSV Sömmerda als Trainer aktiv. Nun heuert „Ede“ am Fellberg an: „Es war ein sehr gutes Gespräch mit dem Vorstand des Traditionsvereins, wo wir uns schnell einig waren. Ulli Queck hatte Kontakt mit mir aufgenommen.“