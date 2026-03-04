SV 08 Steinach im Herzen 💙 Wenn man derzeit am Fellberg den Trainingsplatz des SV 08 Steinach betritt, spürt man schnell: Hier ist etwas Besonderes gewachsen. Zwei Männer aus Togo, die sich seit Kindertagen kennen, stehen nun Seite an Seite im Trikot der Nullachter. von André Hofmann · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Ferdi Yoro (links) und Prince (rechts) sind bei den Nullachtern angekommen. – Foto: © privat

Akpasso Koffi Ferdinand Yoro – kurz Ferdi Yoro – und Kossi Prince Segbefia, den alle nur Prince nennen. Was sie verbindet, ist mehr als nur Fußball. Es ist Freundschaft. Es ist Heimat. Und es ist ein gemeinsamer Traum, der sie von Westafrika nach Thüringen geführt hat.

Vom Vorbild zum Mitspieler „Ich kenne Prince schon seit meiner Kindheit, als er bereits Profi gespielt hat. Er war damals eine große Inspirationsquelle für mich“, erzählt Ferdi. Zwölf Jahre Altersunterschied trennen die beiden – doch das Band war immer da. „Heute ist Prince für mich wie ein großer Bruder, mehr als nur ein Freund. Wir verstehen uns sehr gut.“ Während Ferdi noch davon träumte, Profi zu werden, hatte Prince diesen Traum bereits verwirklicht. Bei AJ Auxerre schaffte er den Sprung in den Profifußball und lief 19 Mal in der französischen Ligue 1 auf. Es folgten Stationen in der Ukraine, der Türkei, Libyen, Zypern und Belgien. Zwischen 2011 und 2017 absolvierte er 26 Länderspiele für Togo, nahm am Afrika-Cup 2013 und 2017 teil. Besonders stolz ist er auf „ein Viertelfinale mit der A-Nationalmannschaft – etwas, das es in der Geschichte Togos zuvor noch nie gegeben hatte, insbesondere beim Turnier in Südafrika“. Und auch im Nachwuchs schrieb er Geschichte: „Zu meinen größten Erfolgen gehören das Finale des Afrika-Cups mit der U17-Nationalmannschaft.“ Zuletzt spielte Prince beim FC Olympia Straßburg Koenigshoffen 1906 in Frankreich – ehe ihn sein „kleiner Bruder“ nach Steinach lockte.

Weg zurück und Wegbereiter Yoros Geschichte ist eine von Umwegen und Beharrlichkeit. Einst verließ er Togo, um im Fußballinternat in Schlotheim seinem Traum näherzukommen. Dann kam Corona – und er musste zurück in die Heimat. Doch Ferdi gab nicht auf. Über soziale Netzwerke nahm er wieder Kontakt zu Steven Flock von Fortuna Körner auf. „Ich habe angefangen, über die sozialen Netzwerke in Kontakt zu treten, als ich nach Togo zurückgekehrt war“, berichtet er. „Wir haben gesprochen, und ich habe ihm meinen Wunsch erklärt, nach Deutschland zurückzukehren, um meine kleine Fußballkarriere fortzusetzen.“ Dank der Unterstützung aus dem Unstrut-Hainich-Kreis kehrte er zurück. „Er hat alles möglich gemacht, damit ich nach Deutschland zurückkehren und weiter Fußball spielen konnte. Ich bin Steven sehr dankbar.“ Ferdi überzeugte in Körner, wechselte später in die Thüringenliga zu Preußen Bad Langensalza (12 Einsätze) – und landete schließlich am Fellberg. In Steinach schlug er ein wie eine Bombe. Mit Tempo, Technik und Leidenschaft. Und mit einer Idee. „Ich war es, der Prince nach Steinach geholt hat“, sagt Ferdi. „Ich habe ihm die Projekte des Vereins vorgestellt und ihm auch persönlich gesagt, dass ich mich hier in Steinach sehr wohlfühle – fast wie zu Hause“, erzählt Ferdi. „Er war schnell interessiert.“ Prince kam zum Probetraining. Steinach war einverstanden. Er auch. „So hat das Abenteuer in Steinach begonnen“, sagt Ferdi mit einem Lächeln. Prince bestätigt: „Ich bin durch meinen kleinen Bruder nach Steinach gekommen. Er war für sechs Monate hier. Bei einem Besuch habe ich diese kleine Stadt kennengelernt – und sie hat mir sofort gefallen.“

Ankommen in Steinach – auf und neben dem Platz Die beiden wohnen inzwischen zusammen in Steinach. „Wir machen fast alles gemeinsam“, sagt Ferdi. Training, Kochen, Gespräche über alte Zeiten – das Duo lebt seine Freundschaft. Prince hat Arbeit gefunden, schuftet im Drei-Schicht-System – und paukt Deutsch. „Ja, ich habe bereits eine Arbeitsstelle und habe auch mit einem Deutschkurs begonnen. Ich spreche schon ein bisschen Deutsch: ‚Wie geht’s?‘, ‚Ich heiße …‘ und ‚Ich liebe Steinach.‘“ Er lacht. „Natürlich möchte ich mich sprachlich noch weiter verbessern.“ Die Integration? Für ihn kein Problem: „Ich habe mich sehr gut integriert – vor allem dank meiner Mitspieler und des Trainerteams. Besonders möchte ich unseren Präsidenten Alex erwähnen, der alles dafür tut, dass es uns an nichts fehlt.“ Auch Ferdi betont die Dankbarkeit. Er bedankt sich ausdrücklich bei Präsident Alexander Sell, beim sportlichen Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn, beim Trainerteam und bei der Mannschaft. „Prince und ich fühlen uns hier wie zu Hause.“

Gemeinsam im Steinacher Schnee: Prince (links) & Ferdi (rechts). – Foto: © privat