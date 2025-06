Du wirst automatisch weitergeleitet...

2002 feierte der SV 08 Laufenburg in Durbach den Aufstieg in die Verbandsliga. In der vordersten Reihe des Jubelfotos: die Durbacher Weinprinzessin. – Foto: Winfried Dietsche

SV 08 Laufenburg will im Heimfinale den Aufstieg perfekt machen Der SV 08 Laufenburg bittet am Sonntag den 1. SV Mörsch zum Endspiel der Aufstiegsrunde. Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 2 Laufenburg Den Nullachtern würde bereits ein Remis zum Sprung in die Fußball-Verbandsliga reichen. Es ist ein Bild überliefert, da steht ein verschwitzter Michael Wasmer unter der Durbacher Sonne. Die Kapitänsbinde um den Arm, ein übergroßes Weinglas in der Hand. Mehrere Achtele Weißwein passten in das prall gefüllte Gefäß. Freudetrunken unterhält sich der damals 27-jährige Fußballer des SV 08 Laufenburg mit der Durbacher Weinprinzessin. Dass diese gar das Jubelfoto des Verbandsliga-Aufsteigers zierte, wird seitdem immer wieder gerne erzählt. Der Gewinn einer Meisterschaft hat selbstredend einen hohen Stellenwert für jeden Sportler. Wer sich aber unter Fußballern umhört, dann bietet eine Vizemeisterschaft zumindest einen Vorzug. Denn wer einmal eine (erfolgreiche) Relegation gespielt hat, will diese spezielle Erfahrung nicht missen. Die Relegation kreiert Erinnerungen, die bleiben. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.