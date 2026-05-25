SV 08 Laufenburg verpflichtet Arjon Ademi

"Ausgezeichnete Technik, dynamische Physis und starker Torabschluss": Arjon Ademi | Foto: SV 08 Laufenburg

Der SV 08 Laufenburg hat seinen zweiten Neuzugang nach Rückkehrer Benedikt Illmann (SV Buch) bekannt gegeben. Vom Schweizer Viertligisten FC Birsfelden wird Arjon Ademi zur kommenden Saison zum deutschen Verbandsligisten wechseln. Man freue sich, "mit Arjon Ademi einen weiteren offensivstarken Spieler im Waldstadion begrüßen zu dürfen", heißt es seitens der Nullachter.

"Der 25-Jährige ist variabel einsetzbar und kann sowohl auf dem linken als auch rechten Flügel sowie als klassischer Mittelstürmer spielen. Arjon überzeugt besonders durch seine ausgezeichnete Technik, seine dynamische Physis und seinen starken Torabschluss. Bereits im Probetraining hat sich Arjon sofort wohlgefühlt und wurde von der Mannschaft direkt hervorragend aufgenommen. Die Chemie stimmte vom ersten Moment an. Mit seiner bodenständigen und sympathischen Art passt er perfekt zum SV 08 Laufenburg", schreiben die Nullachter weiter.