SV 08 Laufenburg verpflichtet Arjon Ademi

Der SV 08 Laufenburg hat seinen zweiten Neuzugang nach Rückkehrer Benedikt Illmann (SV Buch) bekannt gegeben. Vom Schweizer Viertligisten FC Birsfelden wird Arjon Ademi zur kommenden Saison zum deutschen Verbandsligisten wechseln. Man freue sich, "mit Arjon Ademi einen weiteren offensivstarken Spieler im Waldstadion begrüßen zu dürfen", heißt es seitens der Nullachter.
"Der 25-Jährige ist variabel einsetzbar und kann sowohl auf dem linken als auch rechten Flügel sowie als klassischer Mittelstürmer spielen. Arjon überzeugt besonders durch seine ausgezeichnete Technik, seine dynamische Physis und seinen starken Torabschluss. Bereits im Probetraining hat sich Arjon sofort wohlgefühlt und wurde von der Mannschaft direkt hervorragend aufgenommen. Die Chemie stimmte vom ersten Moment an. Mit seiner bodenständigen und sympathischen Art passt er perfekt zum SV 08 Laufenburg", schreiben die Nullachter weiter.
Ademi bringt zudem höherklassige Erfahrung aus der Schweiz mit. Für den FC Bubendorf, die Old Boys aus Basel sowie den SC Dornach absolvierte er 91 Spiele in der fünfthöchsten Liga (2. Liga interregional) und erzielte dabei 31 Tore. Mit Bubendorf nahm er überdies zweimal am Schweizer Cup teil und lief gegen die Erstligisten FC Lugano und FC Sion auf. Zuletzt stand er seit Januar in Birsfelden in der 1. Liga Classic unter Vertrag (sieben Einästze). Im Sommer wird er nun seinem Trainer Umut Polat nach Laufenburg folgen.
In der zurückliegenden Futsalsaison war Ademi bereits in Deutschland aktiv. Mit Lörrach United FC gewann er die Meisterschaft in der Verbandsliga Südbaden. In den Aufstiegsspielen setzte er sich mit United gegen den FC Regensburg durch und feierte den Sprung in die Regionalliga, die zweithöchste nationale Futsalklasse.