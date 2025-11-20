Seit der Winterpause 2022/23 beim SV 08 Laufenburg im Amt: Michael Hagmann | Foto: Matthias Konzok

SV 08 Laufenburg: Michael Hagmann gibt Traineramt zum Saisonende ab Chefcoach wechselt beim Verbandsligisten im Sommer auf den Posten des Sportchefs

Als Aufsteiger verläuft die Verbandsliga-Saison für den SV 08 Laufenburg bisher sehr erfolgreich. Die derzeit fünftplatzierten Nullachter werden die Hinrunde unter den Top Sechs beenden, unabhängig vom Abschluss am Sonntag bei Tabellennachbar 1. FC Rielasingen-Arlen. Bis zur Winterpause folgen noch die ersten beiden Partien der Rückrunde. Bereits jetzt liegt die Mannschaft von Aufstiegstrainer Michael Hagmann mit 27 Punkten klar auf Kurs zu einer sorgenfreien Runde, zudem steht der Club erstmals im Viertelfinale des südbadischen Verbandspokals. Indes, Hagmann wird die Nullachter nur noch bis zum Saisonende betreuen. Wie der Verein am Donnerstagabend mitteilte, wird der 38-Jährige sein Traineramt nach Abschluss dieser Runde abgeben und dann auf die derzeit vakante Position des Sportchefs wechseln. Hagmann hatte die Mannschaft im Dezember 2022 übernommen und sowohl 2024 wie 2025 zur Landesliga-Vizemeisterschaft geführt. Scheiterte Laufenburg im ersten Anlauf noch unglücklich in der Aufstiegsrunde, gelang in diesem Juni nach zwanzig Jahren die Rückkehr ins südbadische Oberhaus.

In der Mitteilung leitet Hagmann seine Erklärung unter "Zeit für Veränderung!" ein. "Wenn man ein neues Amt als Trainer übernimmt, sollte man sich immer bewusst sein, dass man auch der nächste Ex-Trainer ist. Dieser Gedanke ist anfangs zwar nur bedingt ein Thema, aber dennoch ist er unausweichlich. Für mich wird dieser Zeitpunkt im Sommer 2026 kommen. Auch wenn das letzte Spiel und das letzte Training noch in der Ferne liegen, habe ich mich in den vergangenen Wochen intensiv mit dieser Entscheidung auseinandergesetzt. Mein Wunsch war es stets, einen klaren und transparenten Übergang zu ermöglichen – mit genügend Zeit für den Verein, um die kommende Saison vorzubereiten. Ebenso wichtig ist es mir, die Beweggründe für meinen Schritt offen darzulegen. Sie beruhen im Wesentlichen auf zwei Punkten", so Hagmann. Der erste Punkt seien private und berufliche Gründe. "Die Rolle als Trainer erfordert viel Zeit und Präsenz. Die Vereinbarkeit von Familie und Fußball wird für mich immer schwieriger. Ich möchte künftig mehr Zeit für meine Frau und meinen Sohn haben, die in den vergangenen Jahren oft zurückstecken mussten. Zudem nehmen in meinem internationalen Job die mehrtägigen Auslandsreisen weiter zu. Beides lässt sich nicht mehr mit der Verantwortung vereinbaren, die ein Verbandsligatrainer jede Woche tragen muss.