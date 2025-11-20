SV 08 Laufenburg: Michael Hagmann gibt Traineramt zum Saisonende ab

Als Aufsteiger verläuft die Verbandsliga-Saison für den SV 08 Laufenburg bisher sehr erfolgreich. Die derzeit fünftplatzierten Nullachter werden die Hinrunde unter den Top Sechs beenden, unabhängig vom Abschluss am Sonntag bei Tabellennachbar 1. FC Rielasingen-Arlen. Bis zur Winterpause folgen noch die ersten beiden Partien der Rückrunde. Bereits jetzt liegt die Mannschaft von Aufstiegstrainer Michael Hagmann mit 27 Punkten klar auf Kurs zu einer sorgenfreien Runde, zudem steht der Club erstmals im Viertelfinale des südbadischen Verbandspokals.
Indes, Hagmann wird die Nullachter nur noch bis zum Saisonende betreuen. Wie der Verein am Donnerstagabend mitteilte, wird der 38-Jährige sein Traineramt nach Abschluss dieser Runde abgeben und dann auf die derzeit vakante Position des Sportchefs wechseln. Hagmann hatte die Mannschaft im Dezember 2022 übernommen und sowohl 2024 wie 2025 zur Landesliga-Vizemeisterschaft geführt. Scheiterte Laufenburg im ersten Anlauf noch unglücklich in der Aufstiegsrunde, gelang in diesem Juni nach zwanzig Jahren die Rückkehr ins südbadische Oberhaus.
In der Mitteilung leitet Hagmann seine Erklärung unter "Zeit für Veränderung!" ein. "Wenn man ein neues Amt als Trainer übernimmt, sollte man sich immer bewusst sein, dass man auch der nächste Ex-Trainer ist. Dieser Gedanke ist anfangs zwar nur bedingt ein Thema, aber dennoch ist er unausweichlich. Für mich wird dieser Zeitpunkt im Sommer 2026 kommen. Auch wenn das letzte Spiel und das letzte Training noch in der Ferne liegen, habe ich mich in den vergangenen Wochen intensiv mit dieser Entscheidung auseinandergesetzt. Mein Wunsch war es stets, einen klaren und transparenten Übergang zu ermöglichen – mit genügend Zeit für den Verein, um die kommende Saison vorzubereiten. Ebenso wichtig ist es mir, die Beweggründe für meinen Schritt offen darzulegen. Sie beruhen im Wesentlichen auf zwei Punkten", so Hagmann.
Der erste Punkt seien private und berufliche Gründe. "Die Rolle als Trainer erfordert viel Zeit und Präsenz. Die Vereinbarkeit von Familie und Fußball wird für mich immer schwieriger. Ich möchte künftig mehr Zeit für meine Frau und meinen Sohn haben, die in den vergangenen Jahren oft zurückstecken mussten. Zudem nehmen in meinem internationalen Job die mehrtägigen Auslandsreisen weiter zu. Beides lässt sich nicht mehr mit der Verantwortung vereinbaren, die ein Verbandsligatrainer jede Woche tragen muss.
Als zweiten Punkt nennt Hagmann einen neuen Impuls nach vier Jahren. "Nach vier Spielzeiten ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einem Nachfolger Raum für neue Akzente zu geben. Wir haben viel erreicht und die Mannschaft weiterentwickelt, doch für dauerhaften Erfolg braucht es regelmäßig frische Impulse – taktisch, organisatorisch oder personell. Ein Trainerwechsel kann diesen nächsten Schritt ermöglichen", so der 38-Jährige.
"Diese Entscheidung fühlt sich für mich absolut richtig an – sowohl im Sinne meiner Familie, meiner Verantwortung gegenüber meinem Arbeitgeber als auch im Sinne der Mannschaft und ihrer Weiterentwicklung", so Hagmann weiter. Dem Verein bleiben er aber erhalten und übernimmt zur neuen Saison die sportliche Leitung (Vorstand Sport).
"Diese Aufgabe ist verantwortungsvoll, verlangt aber weniger Präsenz auf dem Platz. Viele Bereiche habe ich bereits gemeinsam mit Heiner Berger, Felix Zölle und Bilal Sevda betreut; bis Saisonende führen wir das gemeinsam fort. Ich werde zudem meinen Nachfolger selbst mit auswählen – eine Aufgabe, auf die ich mich freue und die künftig ohnehin zu meinem Verantwortungsbereich als Vorstand Sport gehört", erklärt Hagmann.
"Der SV 08 Laufenburg bedankt sich ausdrücklich bei Michael Hagmann für die bisher und auch zukünftig erbrachten Leistungen", wird Vereinsvorstand Heiner Berger zitiert. "Wir durften mit ihm und seinem Team gemeinsam eine unglaubliche Reise erleben, die in keiner Weise mit seiner heutigen Entscheidung endet. Die Vorstandschaft freut sich, mit Michael Hagmann einen kompetenten und sehr engagierten Vorstand Sport gewinnen zu können. Wir wissen die Belange unserer Mannschaften bei ihm in guten Händen. Ebenso bedanken wir uns für die frühzeitige Bekanntgabe seiner Entscheidung, die uns eine geordnete Nachfolgeregelung ermöglicht. Gemeinsam mit dem Team werden wir die noch anstehenden Aufgaben in der Verbandsliga, sowie im Pokal mit Freude angehen."
Auch Hagmann richtete zum Schluss den Blick auf die sportlichen Ziele mit dem SV 08: "Jetzt gilt unser voller Fokus den letzten drei Spielen vor der Winterpause und dann im neuen Jahr natürlich den verbleibenden 13 Saisonspielen, als auch das Abenteuer Verbandpokal.
Unser gemeinsames Ziel bleibt der Klassenerhalt und damit weiterhin Verbandsliga-Fußball im Waldstadion. Vielen Dank für das Vertrauen von Verein, Mitgliedern, Gönnern und Fans aber vor allem danke an mein Team!"