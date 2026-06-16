SV 08 Laufenburg komplettiert seinen Trainerstab

Athletiktrainer Nino White (links) und Co-Trainer Fabio Villani | Foto: Verein

Der SV 08 Laufenburg hat seinen Trainerstab für die kommende Saison komplettiert. Nachdem mit Cheftrainer Umut Polat, Co-Trainer Raffaele Cella und Teambetreuer Klaus Bächle bisher drei Positionen besetzt waren, gab der Verbandsligist nun die weiteren beiden Personalien bekannt. "Mit Nino White verstärkt ein hervorragend ausgebildeter und hochmotivierter Athletiktrainer unser Trainerteam. Die Rolle des Co-Trainers übernimmt künftig Fabio Villani, der seine Erfahrung und sein Fachwissen ebenfalls in den Dienst unserer Mannschaft stellen wird", heißt es seitens der Nullachter. "Nino und Fabio haben bereits in Birsfelden erfolgreich mit unserem neuen Cheftrainer Umut Polat zusammengearbeitet und werden ihn nun auch bei seiner neuen Aufgabe in Laufenburg unterstützen."