SV 08 Laufenburg ist Vizemeister, der VfR Bad Bellingen muss zittern

Die Laufenburger (seit elf Spielen ungeschlagen) machten die Vizemeisterschaft am vorletzten Spieltag durch den 2:1-Sieg gegen den VfR rechnerisch fix und werden zum zweiten Mal in Folge die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga bestreiten. Für die Bad Bellinger liegt seit Samstag durch die Niederlage der rettende zwölfte Platz außer Reichweite – unabhängig des Sonntagspiels von RW Stegen gegen den FSV Rheinfelden (2:5). Weil wiederum der FV Herbolzheim (14.) mit 1:4 bei der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal unterlag, wird der VfR die Runde definitiv auf Rang 13 beenden. Das heißt: Steigt Laufenburg in die Verbandsliga auf, ist Bad Bellingen gerettet. Andernfalls geht's nach einem Jahr zurück in die Bezirksliga. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SV 08: Lindemann; de Cassan, Nowak, Hilpert; L. Schmidt (90.+5 Hackenberger); Lekaj (53. Klein), M. Schmidt (58. D'Accurso), Esser, Oeschger (73. S. Schmidt); Knab, Armenio (65. Gläsemann). VfR: Ozan; Riede, Meyer, Tröndlin, Hugenschmidt; Dickau (61. Komljenovic); Muser (90.+2 Ziebold), Caylan, Krumm (90.+5 Constantin), Schillinger (90.+7 Walter); Mouttet (90. Höferlin). Tore: 0:1 Dickau (6.), 1:1, 2:1 beide D'Accurso (88., 90.). Schiedsrichter: Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 250.

Das letzte Auswärtsspiel der Saison endete für Landesliga-Aufsteiger TuS Binzen wie das erste: mit einer Niederlage. Das 3:4 beim SV Ballrechten-Dottingen kam überraschend, war das Schlusslicht doch bis dahin in 13 Rückrundenspielen ohne Punktgewinn geblieben (insgesamt 15 Niederlagen in Folge). Die 2:0-Führung nach 19 Minuten beflügelte die Heimelf, die mit galligem Spiel und gutem Pressing die Gäste vor enorme Probleme stellte. Ein Eigentor bescherte Binzen das 1:2 – der 100. Gegentreffer der Saison für die Dottinger, die vor der Pause weitere Top-Chancen ausließen. Einen Wechsel gab es dann im Schiedsrichtergespann: Einer der beiden Assistenten musste „mit Kreislaufproblemen passen“, hieß es seitens der Dottinger. „Glücklicherweise war Udo Fräulin anwesend und erklärte sich spontan bereit, als Assistent einzuspringen“, schrieb der Club über den Referee der Spvgg. Buggingen/Seefelden. Nach dem 1:3 (49.) stellte der TuS zweimal den Anschluss her, aber der Absteiger gewann verdient. TuS: Lüchinger; Manthei (59. Trefzer), Hausding, Bosek (75. Muck), Thiel; Hupfer (59. Kirtzeck), Berger (59. Demirci), Rinza, Busse; Brenneisen, Mayer. Tore: 1:0 Müller (12.), 2:0 Gläsner (19.), 2:1 Komann (29./ET), 3:1 Paolillo (49.), 3:2 Hupfer (56.), 4:2 Paolillo (70.), 4:3 Henselmann (87./ET). Schiedsrichter: Schmidt (Siggenthal/ Schweiz). Zuschauer: 130.

Die Landesliga-Fußballer des SV Weil haben bei der U23 des Bahlinger SC die nächste hohe Auswärtspleite kassiert. „Wir waren nicht gut, sie waren stark“, fasste Andreas Schepperle die 0:5-Niederlage zusammen. Im Tabellendritten sah der Weiler Trainer in dieser Runde „die stärkste Mannschaft: spielerisch, läuferisch, bissig im Zweikampfverhalten, Tempo“. Gegen ein „megajunges Team“ mit beeindruckender läuferischer Leistung bei hohen Temperaturen „kamen wir nicht mit, waren ein, zwei Schritte zu spät und konnten die Räume nicht schließen“, konstatierte Schepperle. Vor dem 0:1 (3.) verpassten derweil die Gäste selbst die Führung. „Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient“, räumte der Weiler Trainer ein, wobei Torwart Tizian Neugebauer noch weitere Gegentreffer verhindert habe. SVW: Neugebauer; Nuredini (76. Rouag), Fischer, Kaiser, Ferati; Thakur (78. Fazliji), Do Le (85. P. Maier), Groß, Radulovic; Samardzic; Stöhr. Tore: 1:0, 2:0 beide Lindscheid (3., 24.), 3:0 Okebe (28.), 4:0 Rawiel (56.), 5:0 Lindscheid (70.). Schiedsrichter: Morat (Villingen-Schwenningen). Zuschauer: 50.

Die Torbilanz von Almin Mislimovic im Fußballtrikot des FSV Rheinfelden zeugt von Konstanz: 16, 15, 14 – so viele Treffer erzielte die filigrane Offensivkraft in den ersten drei Saisons für den Landesligisten. Zum 5:2-Sieg bei RW Stegen steuerte er nun sein 17. Tor im vierten FSV-Jahr bei. Verkörpert Mislimovic mit 32 Jahren geballte Routine, trat im Dreisamtal die junge Garde in den Vordergrund. Colin Blatter erzielte sein zweites Landesliga-Tor, Can Koyuncu gelang sein erster Doppelpack zum 3:0 nach 26 Minuten. „Wir haben uns seit langem wieder mal belohnt“, sagte FSV-Trainer Anton Weis nach zuvor vier sieglosen Partien. Neben der Effizienz („Wir haben aus dreieinhalb Chancen drei Tore gemacht“) war die taktische Umsetzung der Schlüssel zum Erfolg. Beim drittbesten Rückrundenteam agierten die Gäste abwartend. Zwar verkürzte Stegen zweimal, „aber wir hatten nie das Gefühl, dass das Spiel kippen wird“, so Weis. Zum 5:2-Endstand traf Muhammed Al Shaer, der wie der ebenfalls eingewechselte Arne Alker zu den elf A-Junioren zählt, die beim FSV zur neuen Saison in den Aktivbereich aufrücken. In Gianluca Di Meo wurde ein weiterer Stammspieler der U19, die die Landesliga auf Rang drei abgeschlossen hat, in Stegen eingewechselt. FSV: Berisha; Zikolli, Lokaj, Stangl, Mastrangelo; Koyuncu (83. Di Meo), A. Kassem (77. Alker), Korkmaz, Mislimovic; Kittel, Blatter (61. Al Shaer),. Tore: 0:1 Blatter (10.), 0:2, 0:3 beide Koyuncu (11., 26.), 1:3 Rösch (58.), 1:4 Mislimovic (71.), 2:4 Y. Rohrer (80.), 2:5 Al Shaer (89.). Schiedsrichter: O. Roeck (Öhningen). Zuschauer: 100.