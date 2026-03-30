SV 08 Laufenburg II unterliegt durch Elfmeter in der Nachspielzeit

Traf in Waldshut zum 3:3 für den SV 08 Laufenburg II: Salvatore Lombardo (links, hier im Heimspiel gegen den SC Lauchringen) | Foto: Jürgen Rudigier

In der Fußball-Kreisliga A Ost trotzt der FC 08 Bad Säckingen der Personalnot und holt gegen die Spvgg. Andelsbach ein Unentschieden. Der FC Bergalingen muss das zweite Heimspiel in Folge absagen.

Die für den Samstag geplante Partie der Fußball-Kreisliga A Ost zwischen dem FC Bergalingen und dem SV Unteralpfen fiel dem heftigen Schneefall zum Opfer. Bereits vor zwei Wochen hatten die Bergalinger das Heimspiel gegen Spitzenreiter FC Erzingen abblasen müssen. Es scheint, dass diese Absage den Tabellenführer aus dem Tritt gebracht hat – denn nach der 0:4-Niederlage gegen Rheintal in der Vorwoche unterlag Erzingen nun im Klettgau-Derby bei der SG Geißlingen-Grießen mit 1:3.

Der SV 08 Laufenburg II konnte davon allerdings nicht profitieren. Die Mannschaft von Turan Bauknecht unterlag beim abstiegsbedrohten VfB Waldshut mit 3:4. Den 1:3-Pausenrückstand hatten die Nullachter durch ein Waldshuter Eigentor und den Treffer von Salvatore Lombardo bis zur 69. Minute ausgleichen können. Doch ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit zerstörte die Hoffnungen der Gäste auf etwas Zählbares. Die Laufenburger Reserve rutschte auf den dritten Tabellenplatz ab, den zweiten Rang hat nach dem 2:1-Erfolg im Topspiel gegen den SV Rheintal nun die Spvgg. Wutöschingen inne.