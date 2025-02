SV 08 Laufenburg II mit vier Neuzugängen

Der SV 08 Laufenburg hat seine zweite Mannschaft für die bevorstehende Frühjahrsrunde in der Kreisliga A Ost mit vier Neuzugängen ergänzt und vor allem seine Offensivabteilung verstärkt. Vom B-Kreisligisten SC Niederhof/Binzgen haben sich Mittelfeldakteur Etienne Denz und Angreifer Julian Ernst der Nullachter-Reserve angeschlossen. Mit Angelo Podda vom Ligakonkurrenten FC 08 Bad Säckingen und Adrian Sobczyk vom Bezirksligisten SV Blau-Weiss Murg haben die Laufenburger zwei weitere Stürmer verpflichtet.

Außerdem hat der SV 08 "die erfolgreiche Zusammenarbeit" mit dem Trainerteam Fabio Ferrari und Carlos Santos da Silva verlängert, wie der Verein mitteilte. "Das Duo ergänzt sich optimal und beweist sich als große Unterstützung auch in unserem Verein. Die Mannschaft belegt einen hervorragenden Platz in der Kreisliga A. Dies ist ein großer Verdienst des Trainerteams", so Nullachter-Sportchef Norbert Schneider. "Carlos hat zudem damit begonnen, den Trainerschein zu erwerben, auch um sein großes Fußballwissen weiter zu fundamentieren. Das Interesse an unserer zweiten Mannschaft hat wieder enorm an Fahrt aufgenommen, auch dies ist größtenteils dem Trainerteam zu verdanken." Zu verdanken sei dies aber auch "der Sportlichen Leitung um Norbert Schneider und Bilal Sevda", ergänzte der SV 08.