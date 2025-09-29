SV 08 Laufenburg II bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen

Mit dem 3:1-Sieg im Reserveduell beim FC Tiengen II hat der SV 08 Laufenburg II den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A Ost verteidigt und bleibt Primus FC Erzingen auf den Fersen. Kurz vor der Pause hatte Bujar Halili die Führung der Gastgeber egalisiert. Knackpunkt der Partie war der Feldverweis gegen den Tiengener Qendrim Gashi, der sich zu einer Beleidigung hinreißen ließ – eine Schwächung der ohnehin dünn besetzten Heimelf, deren 49-jähriger Trainer Vincenzo Leggio als Ersatzspieler gemeldet war. In der 86. Minute brachte Abdel-Amin Bouhouch die Gäste in Führung, Vasile Rusu besiegelte mit dem 3:1 (90.+4) den vierten Sieg in Folge.

