SV 08 Laufenburg holt Connor Forsyth

Aus der Schweiz nach Laufenburg: Connor Forsyth | Foto: SV 08 Laufenburg

Der SV 08 Laufenburg hat den dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Nach Benedikt Illmann (SV Buch) und Arjon Ademi (FC Birsfelden) wird sich Connor Forsyth dem Verbandsligisten anschließen. Wie Ademi folgt auch er dem künftigen 08-Trainer Umut Polat vom Schweizer Sechstligisten Birsfelden ins Waldstadion. "Connor ist gerade erst 19 Jahre alt geworden und bringt damit enormes Entwicklungspotenzial mit nach Laufenburg", teilten die Nullachter mit. "Bereits in den Probetrainings konnte er voll überzeugen und zeigte spannende Attribute, die er trotz seines jungen Alters bereits mitbringt."

Forsyth könne sowohl links als auch rechts eingesetzt werden "und überzeugt besonders durch seine Schnelligkeit, seine gute Physis sowie einen starken ersten Kontakt. Genau diese Eigenschaften machen ihn für unser Spiel sehr wertvoll", so die Laufenburger weiter. Ausgebildet wurde Forsyth neun Jahre beim FC Arlesheim, anschließend spielte er drei Jahre beim FC Kickers Basel und zuletzt sechs Monate beim FC Birsfelden.