„Extrem intensive Vorbereitung“: Sebastian Schmidt (Laufenburg, links) gegen Lucas Thiel (Binzen) – Foto: Jürgen Rudigier

SV 08 Laufenburg bestätigt mit Pokalsieg seine Top-Form Den Fußballern des SV 08 Laufenburg glückt die Generalprobe vor dem Ligastart.

In der ersten Pokalrunde gewinnt der Verbandsliga-Aufsteiger bei Landesligist TuS Binzen mit 7:2.

Eigentlich sind lediglich zwei Wochen Sommerpause nicht optimal. Der geringe zeitliche Abstand zwischen dem letzten Spiel der alten und dem Vorbereitungsstart der neuen Saison hat sich für die Fußballer des SV 08 Laufenburg bisher indes nicht nachteilig ausgewirkt. Vielmehr erweckt der Verbandsliga-Rückkehrer den Eindruck, den Elan aus der Landesliga-Rückrunde und der Aufstiegsrunde mitgenommen zu haben.

Was sich im ersten Pflichtspiel der Saison bestätigte: In der ersten Runde des Verbandspokals siegte Laufenburg am Samstag bei Landesligist TuS Binzen mit 7:2. Leistung und Resultat sind für Trainer Michael Hagmann der Lohn für eine "extrem intensive Vorbereitung". Er hat registriert, dass sein Team nochmal "intensiver trainiert" habe. Mehr als 20 Spieler zählt er im Training, aber nur wenige Absenzen oder Ausfälle. "Jeder will seinen Platz. Der Konkurrenzkampf und die Vorfreude heizen rein", so Hagmann.