 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

SV 07 Raunheim mit Riesenserie in B-Liga unter Top 5

Mit 5:1 bei der SG Trebur‑Astheim II feiert das Team den siebten Sieg aus acht Spielen und setzt seinen starken Lauf in der Rückrunde fort - und zählt nun zu den Top Fünf

von Gabi Wesp-Lange · Heute, 09:03 Uhr · 0 Leser
Der SKG Stockstadt baut seine Führung weiter aus.
Der SKG Stockstadt baut seine Führung weiter aus. – Foto: Florian Lebtag

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SV Geinsheim II

Kreis Groß-Gerau. Mit einem deutlichen 7:1-Sieg über den SV 07 Geinsheim II hat die SKG Stockstadt die Tabellenführung in der B-Liga ausgebaut und kommt dem Aufstieg immer näher. „Wir haben auf ein Tor gespielt. In der zweiten Halbzeit war es dann ganz klar“, freute sich SKG-Vorsitzender Walter Götz und verkündete: "Wir gehen weiter mit unseren Trainern Ali und Avni Krasniqi in die nächste Saison."

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
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Abpfiff

Während Eintracht Rüsselsheim auf Platz zwei spielfrei war, kam der TV Crumstadt durch ein 3:2 beim abstiegsgefährdeten TSV Goddelau II auf vier Punkte an sie heran. Trainer Bastian Heist hält es allerdings für "sehr schwer, die Eintracht noch einzuholen". Gegen Goddelau ging seine Elf in der zweiten Halbzeit 3:0 in Führung. Der TSV verkürzte noch auf 3:2, erzielte aber zu spät den Anschlusstreffer. Trainer Patrice Heckmann ist jedoch zuversichtlich, den drittletzten Platz noch abgeben zu können.

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
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Abpfiff

Derweil setzte der SV 07 Raunheim seine Riesenserie fort, holte mit einem klaren 5:1 bei Tabellennachbar SG Trebur-Astheim II den siebten Sieg aus den letzten acht Spielen und zählt mittlerweile zu den Top Fünf. SV-Coach Jochen Jakob erklärte zur starken Rückrunde: "Als klar war, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, kam die Lockerheit zurück. Außerdem haben wir zur Winterpause mit Karim El Hayani und Kevin Böhm Verstärkung von der SSV Raunheim dazu bekommen."

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
2
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Abpfiff

Nach drei sieglosen Spielen behielt der TV Haßloch beim Tabellenneunten Hellas Rüsselsheim II mit 4:2 wieder die Oberhand und schob sich auf Platz sieben vor. "Wir hätten auch noch mehr Tore schießen können", sah Trainer Martin Schwabe bis zum 4:0 (61.) eine gute Leistung, ehe seine Mannschaft nachließ. Hellas-Coach Orestis Tegos hatte mit vielen Ausfällen zu kämpfen. "Wir traten nur mit zwölf Mann an."

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
7
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Abpfiff