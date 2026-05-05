SV 07 Raunheim mit Riesenserie in B-Liga unter Top 5 Mit 5:1 bei der SG Trebur‑Astheim II feiert das Team den siebten Sieg aus acht Spielen und setzt seinen starken Lauf in der Rückrunde fort - und zählt nun zu den Top Fünf von Gabi Wesp-Lange · Heute, 09:03 Uhr · 0 Leser

Der SKG Stockstadt baut seine Führung weiter aus. – Foto: Florian Lebtag

Kreis Groß-Gerau. Mit einem deutlichen 7:1-Sieg über den SV 07 Geinsheim II hat die SKG Stockstadt die Tabellenführung in der B-Liga ausgebaut und kommt dem Aufstieg immer näher. „Wir haben auf ein Tor gespielt. In der zweiten Halbzeit war es dann ganz klar“, freute sich SKG-Vorsitzender Walter Götz und verkündete: "Wir gehen weiter mit unseren Trainern Ali und Avni Krasniqi in die nächste Saison."

Während Eintracht Rüsselsheim auf Platz zwei spielfrei war, kam der TV Crumstadt durch ein 3:2 beim abstiegsgefährdeten TSV Goddelau II auf vier Punkte an sie heran. Trainer Bastian Heist hält es allerdings für "sehr schwer, die Eintracht noch einzuholen". Gegen Goddelau ging seine Elf in der zweiten Halbzeit 3:0 in Führung. Der TSV verkürzte noch auf 3:2, erzielte aber zu spät den Anschlusstreffer. Trainer Patrice Heckmann ist jedoch zuversichtlich, den drittletzten Platz noch abgeben zu können.

Derweil setzte der SV 07 Raunheim seine Riesenserie fort, holte mit einem klaren 5:1 bei Tabellennachbar SG Trebur-Astheim II den siebten Sieg aus den letzten acht Spielen und zählt mittlerweile zu den Top Fünf. SV-Coach Jochen Jakob erklärte zur starken Rückrunde: "Als klar war, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, kam die Lockerheit zurück. Außerdem haben wir zur Winterpause mit Karim El Hayani und Kevin Böhm Verstärkung von der SSV Raunheim dazu bekommen."