SV 07 Nauheim: Poharetzki folgt auf Trainerduo Gruppenligist bekommt seinen Wunschkandidaten +++ „Nicht lange überlegen“

Nun ist die Nachfolge geregelt: Der früherer Offensivallrounder Poharetzki steigt im Januar beim SV 07 als Cheftrainer der ersten Mannschaft ein und hat ein klares Ziel. „Im kommenden halben Jahr gilt nur eines und das ist der Klassenerhalt“, sagt der 42-Jährige. Diesem Ziel will er alles unterordnen und baut als Grundlage auf Disziplin und einen starken Teamgedanken. „Wir brauchen einen großen Zusammenhalt in der Mannschaft und im Umfeld. Dann bin ich sehr optimistisch, was unsere Ziele anbelangt“, sagt Poharetzki.

Beim Gruppenligisten ist man froh, den Coach, der schon einmal bei den Nauheimern auf dem Zettel stand, für sich gewinnen zu können. „Mit Emerich haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten bekommen. Wir freuen uns sehr, dass wir so schnell einen exzellenten Nachfolger vorstellen können“, erklärt der Sportliche Leiter Tobias Schmidt. Bei der Entscheidung war der Mannschaftsrat eingebunden.

Acht Jahre Trainererfahrung bringt Poharetzki mit. Er war Cheftrainer in Unterliederbach und Trebur sowie zuletzt als Co-Trainer von Christian Lang in Nieder-Olm. Unterliederbach übernahm er in der Winterpause auf dem 17. Tabellenplatz und konnte dank einer starken Serie die Saison auf dem vierten Rang abschließen. Auf eine ähnliche Erfolgsserie hoffen auch die Nauheimer.