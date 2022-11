Nach zuletzt zwei spielfreien Wochen empfängt Gruppenligist Nauheim die punktgleichen Bürstädter. – Foto: Dirk Affeldt

SV 07 Nauheim: Erst frei, dann ganz intensiv trainiert Wie der Gruppenligist Punktspielpause genutzt hat +++ Groß-Gerauer beim Favorit

Kreis Gross-Gerau. Der Spielplan der Gruppenliga Darmstadt wollte es, dass der SV 07 Nauheim am letzten Hin- und am ersten Rückrundenspieltag frei hatte. Nach also jetzt drei Wochen Punktspielpause erwartet das Team des Trainerduos Markus Cube und Jonas Schuster den punktgleichen SV Eintracht Bürstadt. Wie hat der SV 07 diese Zeit genutzt?

SV 07 Nauheim – SV Eintracht Bürstadt (Sonntag, 15 Uhr). „Erst mal haben wir uns im Kreispokal vermöbeln lassen“, sagt Schuster mit Blick auf die 2:7-Niederlage in Geinsheim. Am spielfreien Wochenende darauf machten die Nauheimer tatsächlich frei, ehe „mit hoher Intensität trainiert“ worden sei. „Wir haben versucht, die Spannung hochzuhalten.“ Aber vor allem nutzten die Blau-Weißen die Pause, um wieder fit zu werden, nachdem sie zuletzt mit dem letzten Aufgebot auskommen mussten. So stehen jetzt Marvin Bojand, Moritz Leyendecker und Julian Staiger wieder zur Verfügung. Dafür fällt Hicham Ouchan wegen eines eingeklemmten Nervs im Rücken aus. SV 07 Geinsheim – FC Fürth (Sonntag, 14 Uhr). Mit sieben Siegen in den vergangenen neun Spielen sind die Geinsheimer das Team der Stunde. Dennoch warnt Spielertrainer Florian Auer, den Vorletzten trotz erst acht Punkten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es waren viele knappe Niederlagen dabei. Der FC ist besser, als es die sportliche Bilanz ausdrückt.“ Allerdings ist ihm auch bewusst, dass die Hausherren Favorit in der Partie sind. Gegen Führt erwartet das Trainerduo Florian Auer/Kim Ginkel ein enges Spiel, in das der SV 07 viel investieren muss, um erfolgreich zu sein. Yannik Brehm und Patrick Finger fallen bis zur Winterpause aus. Zudem hat sich Torhüter Tim Kinstner einen Bruch der Elle zugezogen und wird durch Dennis Kiesel ersetzt.