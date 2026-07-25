SV 07 Geinsheim peilt ruhige Saison in der Gruppenliga an

Erst am elften Spieltag gab es den ersten Saisonsieg – 3:2 gegen die FSG Riedrode. Dank Erfolgen gegen den FC Fürth und die TSV Auerbach hatte Geinsheim zur Halbzeit 13 Punkte auf dem Konto - dann begann die Aufholjagd. Mit 25 Punkten und Platz neun beendete Geinsheim die Rückrunde und auch da wurden einige Zähler liegengelassen. Daher ist die Hoffnung beim Team groß, in der Saison 2026/27 eine bessere Rolle in der Gruppenliga zu spielen. „Wir hoffen auf einen einstelligen Tabellenplatz und wollen keine so turbulente Saison wie im Vorjahr“, sagt der Sportliche Leiter Stuart Martinez.

Mit Fabien Frick holte Geinsheim im Winter einen Neuzugang, der mit seinen zehn Treffern eine große Verstärkung war. "Er ist jetzt die ganze Saison bei uns und wir freuen uns darauf. Genau wie Torwart Luis Weihrauch war er eine sofortige Verstärkung für uns im Winter", so Martinez. Mit Torwart Lukas Wingendorf (Eddersheim) und Nico Zimolong (Leeheim/Wolfskehlen) verlassen nur zwei weitere Akteure den Verein.

Fünf Neuzugänge für SV Geinsheim

Fünf Neuzugänge kann das Trainerduo Kim Ginkel und Florian Auer begrüßen, die zusammen in ihre neunte Saison gehen. Abwehrspieler Leon Panak kommt von Kreisoberligist RW Darmstadt II und soll die Defensive stärken. Mit Jaskaran Singh hat sich das Team einen jungen, talentierten Stürmer des VfR Groß-Gerau geschnappt, der vergangene Saison noch A-Jugend spielte und bei der ersten Mannschaft in der Verbandsliga einmal eingesetzt wurde. "Er hat eine sehr gute Ausbildung, hervorragende Technik und guten Zug zum Tor", so Martinez.

Aus der eigenen Jugend kommen Liv Holtz und Alexander Friedrich Wilhelm Hildebrand, der viel Tempo und großes Entwicklungspotenzial mitbringt, während Lukas Rumrich den Sprung aus der Reserve ins Gruppenliga-Team geschafft hat. "Unser Grundstock ist gut und unsere erfahrenen Leute sind geblieben. Yannick Brehm, Maxi Losert und Alexander Melchior leiten unsere jungen Spieler an und zeigen ihnen, was es braucht für die Gruppenliga. Ein Saisonziel ist es, dass wir verletzungsfrei bleiben und weder ich, noch Kim oder Flo spielen müssen. Und ein einstelliger Tabellenplatz wäre toll", so Martinez, der als Favorit vor allem den FC Fürth sieht, aber auch Viktoria Griesheim und der TS Ober-Roden (am 7. August erster Gegner der Geinsheimer) Chancen einräumt.