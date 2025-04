SV 07 Geinsheim ist so gut wie sicher, Dersim kämpft noch

Kreis Groß-Gerau. Bereits am Samstag (16 Uhr) empfängt Dersim Rüsselsheim Gruppenliga-Konkurrent SG Wald-Michelbach. Nur Außenseiterchancen werden den Gastgebern eingeräumt, denn die Odenwälder haben alle drei bisherigen Partien gegen die Rüsselsheimer gewonnen und stehen in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld. Dersim hingegen muss sich immer mehr mit dem drohenden Abstieg befassen. Im Hinspiel war es beim Wald-Michelbacher 6:4-Sieg ein Torfestival.

Am Sonntag (15 Uhr) muss der SV 07 Geinsheim bei der SG Modau antreten. Unter Druck ist die SG, weil mitten im Kampf um den Klassenerhalt, was sie besonders gefährlich macht. Geinsheim hingegen spürt diesen Druck nur noch bedingt – nur ein Sieg fehlt der Mannschaft noch zum Klassenerhalt. Motiviert ist sie, verloren ging allerdings das letzte Geinsheimer Gastspiel bei der SG, das Hinspiel in dieser Punktspielrunde ging indes mit 3:0 zugunsten des SV 07 aus.

SKV Büttelborn erwartet offensivstarke Auerbacher

Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt die SKV Büttelborn die TSV Auerbach. Für die Büttelborner der vierte schwere Gegner hintereinander, nach den beiden 2:3-Niederlagen gegen Riedrode und in Münster und dem 2:4 in Geinsheim. Die Mannschaft aus dem Bensheimer Stadtteil kämpft noch um den Aufstiegsrelegationsplatz und kommt zudem mit der zweiterfolgreichsten Offensive der Gruppenliga nach Büttelborn. Doch droht ihr bei einem Punktverlust, den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Die Büttelborner stehen derweil im gesicherten Mittelfeld und haben eigentlich den Klassenerhalt bereits gesichert. Als Außenseiter und ohne Druck kann die SKV daher aufspielen, eine Situation, die ihr in der Vergangenheit gut gelegen hat. Das Hinspiel gewann Auerbach mit 3:1.