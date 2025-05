SV 07 Geinsheim II bleibt in der B-Liga

Kreis Groß-Gerau. Nun sind sie sicher: Mit einem 3:1 (3:0) über Olympia Biebesheim II konnten sich die Spieler des SV 07 Geinsheim II in der B-Liga auf Rang zehn vorschieben und ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz um sieben Punkte ausbauen. Zum direkten Abstiegsplatz sind es schon elf Zähler Abstand. „Jetzt ist das Thema Klassenerhalt durch“, freute sich Trainer Timo Johannes über den wichtigen Sieg – bereits der dritte in Folge.

Wie der SV-Coach berichtete, liefen die ersten 20 Minuten gegen den Tabellenachten ausgeglichen. „Dann hatte Biebesheim die erste Chance, die unser Torwart hält. Danach wurden wir besser und haben bis zur Pause verdient 3:0 geführt. In der zweiten Halbzeit wurde Biebesheim besser, wir nach dem schweren Spiel am Sonntag gegen Mörfelden etwas müde. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg.“