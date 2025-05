SV 07 Bischofsheim krönt sich zum B-Liga-Meister

Lautstark unterstützt von rund 50 Fans in rot-weißen Trikots – darunter die komplette zweite Mannschaft, die durch den Aufstieg der Ersten nun auch in die B-Liga aufrücken kann –, ging der Tabellenführer zum Runden-Showdown schon in der 15. Minute durch Ihsan Celiker in Führung. Elyas El Youssfi, der zur Winterpause vom Titelkonkurrenten SSV Raunheim nach Bischofsheim kam, erhöhte nur wenig später auf 2:0. Und als Jannis Kessler nach vielen vergebenen Chancen in der 73. Minute das 3:0 erzielte, wurden schon die Aufstiegs-Shirts rausgeholt. Der Gegentreffer fiel erst kurz vor Schluss. Da waren die Bischofsheimer schon in bester Feierlaune.

Nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr. Zusammen mit der zweiten Mannschaft jubelten und sangen die Spieler ausgelassen im großen Kreis auf dem Feld und liefen dann zu den Zuschauern rüber. Am Nachmittag wurde auf der Anlage der SV 07 bei der großen Aufstiegsparty bis spät in den Abend hinein weiter gefeiert.

Titelkonkurrent SSV Raunheim, der am Wochenende nicht mehr im Einsatz war, aber noch drei Punkte gegen die SKG Walldorf II gut geschrieben bekam, kann dagegen noch über die Relegation den Aufstieg schaffen. Hier ist der Tabellenzweite, erst vor drei Wochen die Spitzenposition an Bischofsheim verlierend, als erstes am Sonntag um 15 Uhr- beim Drittletzten der A-Liga gefordert, ehe es am 5. Juni in Raunheim zum Rückspiel kommt.

Für die SG Dornheim II ist der Abstieg mit der Niederlage gegen den Meister entschieden. Trainer Marc Schmitt konnte seiner Mannschaft jedoch „kämpferisch und von der Einstellung her die beste Saisonleistung“ bescheinigen. „Nur leider sind wir früh durch einen Elfmeter und ein Freistoßtor 0:2 in Rückstand geraten.“ In der C-Liga will Schmitt den Wiederaufstieg angehen.

Große Freude dagegen bei der zweiten Mannschaft des TSV Goddelau: Mit einem klaren 6:0-Erfolg über Hellas Rüsselsheim II verteidigte sie den 14. Platz vor Dornheim und kämpft nun in der Relegation um den Klassenerhalt. Das erste Spiel steht am 3. Juni an. TSV-Trainer Kian Reyhani sah „von Anfang an einen sehr guten Auftritt“ seines Teams. „Wir haben keinerlei Zweifel aufkommen lassen. Vor drei Wochen hätte keiner gedacht, dass wir noch die Relegation schaffen. Jetzt haben wir zwei Bonusspiele und gehen mit einem guten Gefühl in die Relegation.“

SG Dornheim II – SV 07 Bischofsheim 1:3 (0:2).