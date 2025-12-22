SV 07 Aich: „Wir können nicht und sind nicht zufrieden“

Spielertrainer Damir Hanjalic vom SV 07 Aich äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Vorbereitung ab Mitte Januar, zur Unzufriedenheit mit der Platzierung in der Kreisliga B4 Neckar/Fils, zur Jägerposition im Abstiegskampf, zu Verbesserungen im Pressing und zum klaren Ziel Klassenerhalt.

Beim SV 07 Aich beginnt der Restart am 13.01.2026. „Der Restart beginnt am 13.1.2026“, sagt Spielertrainer Damir Hanjalic. Die Vorbereitung werde gezielt ausgerichtet: „Klar wird die Vorbereitung dementsprechend auf die Fehler der Hinrunde gestaltet.“ Der Blick richtet sich damit bewusst auf die eigenen Schwächen.

Mit der aktuellen Situation zeigt sich Hanjalic offen unzufrieden. „Wir können nicht und sind nicht zufrieden mit der aktuellen Platzierung.“ Die Rahmenbedingungen verschärfen die Lage: „Aufgrund des verstärkten Abstiegs sind wir in einer Jäger Position.“ Daraus leitet er einen klaren Anspruch ab: „Dies gilt es sich bewusst zu werden und zum Restart on Point da zu sein.“

Pressing als positives Element

Trotz der schwierigen Ausgangslage hebt Hanjalic einen Fortschritt hervor. „Pressing im ersten Drittel wurde modifiziert und klappt ziemlich gut.“ Diese Anpassung soll als Basis dienen, um konstanter aufzutreten und Spiele besser zu kontrollieren.

Konstanz als zentrales Problem

Gleichzeitig benennt der Spielertrainer die größte Baustelle. „Gesamtmannschaftlich ist die Konstanz ein großes Problem.“ Die Folgen seien spürbar: „So lassen sich Spieltage schwierig nachbereiten und auch das Einstudieren braucht hier viel Kreativität.“ Die Schwankungen erschweren die kontinuierliche Entwicklung.

Klares Ziel für die Saison

Die Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf ist eindeutig formuliert. „Über den Strich am Ende der Saison zu stehen.“ Alles wird diesem Ziel untergeordnet. Personell bleibt es ruhig: „Keine personelle Veränderungen“, stellt Hanjalic klar.

Einschätzung zur Meisterfrage

Beim Blick auf die Spitze der Liga gibt der Spielertrainer einen klaren Tipp ab. „Mein Tipp ist SPV 05 Nürtingen.“