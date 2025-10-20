SV 06 liefert erneut Spektakel - und steht erneut mit leeren Händen da

Der SV 06 Lehrte hat auch am 13. Spieltag der Bezirksliga 2 keinen Befreiungsschlag landen können. In einem torreichen Spiel unterlag die Mannschaft von Trainer Dennis Spiegel dem Tabellenvierten TSV Stelingen mit 3:6 (2:2). Trotz eines couragierten Auftritts und zwischenzeitlich drei eigener Treffer reichte es erneut nicht zu Zählbarem – weil die Defensive in den entscheidenden Momenten zu offen agierte.

Tatsächlich begann der Aufsteiger stark: Minh Le brachte Lehrte nach 19 Minuten in Führung. Doch der Jubel währte kurz – binnen zwei Minuten drehte Stelingen durch Jonathan Mai (30.) und Jannik Klemm (31.) das Spiel. Abdul Mannan Gyamfi Edusei traf wenig später zum 2:2-Pausenstand.

„Das war ein wildes, hektisches Spiel, in dem wir gut mitgehalten haben“, sagte Spiegel nach Abpfiff. „Wir haben Stelingen, die aktuell in den Top vier stehen, richtig schwer gemacht.“

„Wir gehen 1:0 in Führung, kriegen dann den Ausgleich und liegen kurz danach 2:1 zurück. Dann machen wir den Ausgleich und gehen mit 2:2 in die Halbzeit“, fasste Spiegel zusammen. Nach dem Seitenwechsel folgte allerdings der nächste Nackenschlag: Schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff traf Demba Balde Djitte für die Gäste. „Eine Unaufmerksamkeit wird direkt bestraft“, so Spiegel.

Zwar zeigte Lehrte erneut Moral und glich durch Pascal Reinke (58.) zum 3:3 aus, doch danach kippte die Partie endgültig. Innerhalb von nur 16 Minuten trafen Dustin Quast (62.), Marc-Benjamin Klusmann (75.) und Felix Gläser (78.) zum 6:3-Endstand. „Eigentlich sah es so aus, als wären wir am Drücker, wir hatten das Spiel im Griff“, erklärte Spiegel. „Aber dann waren es zu einfache Gegentore. Stelingen hat uns mit ihren Laufwegen in Bewegung gebracht und die Lücken genutzt, die wir einfach schlecht verteidigt haben.“

Vermeidbare Fehler und Frust über fehlende Belohnung

Besonders ärgerlich: Wieder war es nicht die mangelnde Offensivleistung, sondern das Defensivverhalten, das den Lehrtern Punkte kostete. „Da gibt es noch einen vermeidbaren Elfmeter, bei dem sich unser Torwart nicht gut anstellt“, so Spiegel. „Und dann kassierst du am Ende noch ein Tor aus einem Befreiungsschlag – so ein Ball fliegt einfach hinter die Kette, und sie machen das Tor.“

Trotz der hohen Niederlage wollte der Trainer die positiven Aspekte nicht übersehen: „Wir konnten mit einer Top-4-Mannschaft mithalten, das muss man auch mal festhalten. Wir verstecken uns nicht, aber wir werden aktuell einfach nicht belohnt. Wenn du unten stehst, fehlt dir eben auch das Glück.“

Der Glaube bleibt

Mit nun fünf Punkten aus 13 Spielen bleibt der SV 06 Lehrte Tabellenletzter. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt weiterhin fünf Zähler. Dennoch blickt Spiegel optimistisch nach vorn: „Wir müssen uns da rauskämpfen – und das werden wir. Ich glaube fest an meine Mannschaft, und der Verein glaubt das auch. Wir arbeiten weiter, stemmen uns gegen den Abstiegskampf, Woche für Woche. Irgendwann wird die Zeit kommen, in der wir uns belohnen.“

Auch wenn die Lehrter erneut mit leeren Händen dastanden, zeigte das Duell gegen Stelingen: Das Team besitzt Offensivpotenzial – nun muss die Defensive nachziehen, wenn die Wende gelingen soll.

SV 06 Lehrte – TSV Stelingen 3:6

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Lamin Daffeh, Dmitry Chistov, Artur Sidenko (76. Philipp Baye), Minh Le, Anton Welke (46. Pascal Reinke), Justin Bedrunka, Louie Sanyang, Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Venhar Zeneli (68. Tayfun Dizdar), Saiku Kamara - Trainer: Dennis Spiegel

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Richard Leimann, Jannik Klemm (68. Felix Gläser), Demba Balde Djitte, Dustin Quast (76. Nino Melnjak), Elias Göhr, Ben Wünschmann (70. Andre Vogelsang), Felix Gläser - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Fabian Rox

Tore: 1:0 Minh Le (19.), 1:1 Jonathan Mai (30.), 1:2 Jannik Klemm (31.), 2:2 Abdul Mannan Gyamfi Edusei (37.), 2:3 Demba Balde Djitte (47.), 3:3 Pascal Reinke (58.), 3:4 Dustin Quast (62.), 3:5 Marc-Benjamin Klusmann (75.), 3:6 Felix Gläser (78.)