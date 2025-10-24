 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: FuPa Stuttgart

SV 06 Lehrte will endlich den Bock umstoßen

Heimspiel gegen Krähenwinkel/Kaltenweide II als nächste Chance auf den Turnaround

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 2
SV Lehrte
TSV Krä/Kalt II

Der SV 06 Lehrte wartet weiter auf den Befreiungsschlag in der Bezirksliga 2 Hannover. Nach dem jüngsten 3:6 gegen den TSV Stelingen empfängt der Aufsteiger am Samstag (16 Uhr) den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – erneut auf eigenem Geläuf, nachdem das Heimrecht getauscht wurde.

Trainer Dennis Spiegel weiß um die Stärke des Gegners: „Die Zweitvertretung von Krähenwinkel-Kaltenweide hat nach einer unglücklichen Saisonphase wieder die Kurve bekommen, hat sich wieder auf das Wesentliche konzentriert und hat gegen Burgdorf am Ende drei Punkte mitgenommen. Sie kommen also mit Rückenwind zu uns. Aber: Wir verstecken uns vor niemandem.

Morgen, 16:00 Uhr
SV 06 Lehrte
SV 06 LehrteSV Lehrte
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
TSV Krähenwinkel/KaltenweideTSV Krä/Kalt II
16:00

Trotz der angespannten Lage bleibt Spiegel optimistisch: „Natürlich sind die Ergebnisse gerade sehr unglücklich. Aber wenn man sieht, dass wir gegen die Topmannschaften von oben die Stirn bieten und gut dagegenhalten können, sind wir weiterhin alle positiv gestimmt.

Der Trainer sieht sein Team auf dem richtigen Weg, auch wenn der Lohn bislang ausblieb: „Aktuell zahlen wir sehr viel Lehrgeld als Aufsteiger, aber uns unterschätzen, glaube ich, alle. Am Ende wird irgendwann der Knoten platzen, und wir werden punkten – davon sind wir alle überzeugt.

Vor dem Heimspiel betont Spiegel den Glauben an das eigene Team: „Wenn man hart weiterarbeitet und daran glaubt, dann wird es irgendwann passieren – und warum nicht jetzt am Samstag. Das Heimrecht wurde getauscht, das heißt, wir spielen wieder zu Hause. Mit der Unterstützung unserer Fans, der guten Vorbereitung und dem Glauben daran, dass wir uns irgendwann für unseren Aufwand belohnen, bin ich zuversichtlich.

Bei den Gästen aus Krähenwinkel/Kaltenweide II sorgte zuletzt Finn Seyer mit einem Doppelpack beim 3:1-Erfolg in Burgdorf für die Entscheidung. Der Tabellen-Siebte reist entsprechend selbstbewusst an, während der SV 06 Lehrte auf den Moment hofft, in dem der sprichwörtliche Knoten endlich platzt.

Aufrufe: 024.10.2025, 10:02 Uhr
ckAutor