– Foto: FuPa Stuttgart

SV 06 Lehrte will endlich den Bock umstoßen Heimspiel gegen Krähenwinkel/Kaltenweide II als nächste Chance auf den Turnaround Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 SV Lehrte TSV Krä/Kalt II

Der SV 06 Lehrte wartet weiter auf den Befreiungsschlag in der Bezirksliga 2 Hannover. Nach dem jüngsten 3:6 gegen den TSV Stelingen empfängt der Aufsteiger am Samstag (16 Uhr) den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – erneut auf eigenem Geläuf, nachdem das Heimrecht getauscht wurde.

Trainer Dennis Spiegel weiß um die Stärke des Gegners: „Die Zweitvertretung von Krähenwinkel-Kaltenweide hat nach einer unglücklichen Saisonphase wieder die Kurve bekommen, hat sich wieder auf das Wesentliche konzentriert und hat gegen Burgdorf am Ende drei Punkte mitgenommen. Sie kommen also mit Rückenwind zu uns. Aber: Wir verstecken uns vor niemandem.“ Morgen, 16:00 Uhr SV 06 Lehrte SV Lehrte TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 16:00 PUSH

Trotz der angespannten Lage bleibt Spiegel optimistisch: „Natürlich sind die Ergebnisse gerade sehr unglücklich. Aber wenn man sieht, dass wir gegen die Topmannschaften von oben die Stirn bieten und gut dagegenhalten können, sind wir weiterhin alle positiv gestimmt.“ Der Trainer sieht sein Team auf dem richtigen Weg, auch wenn der Lohn bislang ausblieb: „Aktuell zahlen wir sehr viel Lehrgeld als Aufsteiger, aber uns unterschätzen, glaube ich, alle. Am Ende wird irgendwann der Knoten platzen, und wir werden punkten – davon sind wir alle überzeugt.“