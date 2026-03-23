SV 06 Lehrte verspielt 3:0-Führung in Garbsen

„Ich bin absolut enttäuscht von meiner Mannschaft. Es ist völlig unbegreiflich, wie man ein Spiel so aus der Hand geben kann“, sagte Spiegel nach Abpfiff. Dabei begann die Partie aus Lehrter Sicht nahezu perfekt. Pascal Reinke brachte den SV 06 früh in Führung (6.), Jared Derksen erhöhte in der 26. Minute, ehe Reinke nur drei Minuten später auf 3:0 stellte. „Wir spielen eine super erste Halbzeit und gehen völlig verdient mit 3:0 in Führung“, so Spiegel.
Lehrte hatte das Spiel zunächst im Griff, profitierte von einer unsicheren Anfangsphase der Gastgeber. Auch Garbsens Trainer Daniel Thomaschewski bestätigte: „Wir waren überhaupt nicht im Spiel. Lehrte hat das konsequent ausgenutzt und verdient geführt.“
Kurz vor der Pause kam Garbsen jedoch zurück. Nach einem zunächst nicht gegebenen, dann korrigierten Handelfmeter verkürzte Jan Rohde auf 1:3 (45.). „Das war ein Wendepunkt“, ordnete Thomaschewski ein. "Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter zunächst nicht auf Elfmeter, wurde jedoch vom Linienrichter korrigiert. Die Chance nutzten wir zum 1:3-Anschluss – ein wichtiger Treffer für den weiteren Spielverlauf."
Einbruch nach der Pause
Was folgte, war ein völlig anderes Spiel. Garbsen erhöhte den Druck und nutzte die Unsicherheiten der Gäste konsequent. Felix Beiser (60.) und erneut Rohde (71.) glichen aus, ehe Beiser nur eine Minute später das Spiel komplett drehte. „Wir sprechen in der Halbzeit genau die Dinge an, die auf uns zukommen – und machen dann genau das Gegenteil. Das kann ich nicht akzeptieren“, kritisierte Spiegel. „Die Mannschaft hat das Spiel ganz allein verloren.“
Auch Schiedsrichterentscheidungen spielten aus seiner Sicht eine Rolle, standen aber nicht im Mittelpunkt: „Das sind Kleinigkeiten nebenher. Am Ende haben wir es aufgrund der zweiten Halbzeit nicht verdient, hier etwas mitzunehmen.“
Garbsen zeigt Moral
Auf der Gegenseite überwog die Zufriedenheit über ein bemerkenswertes Comeback. „Wir haben ein echtes Comeback hingelegt“, sagte Thomaschewski. „In der Halbzeit haben wir die Jungs wachgerüttelt, danach hat die Mannschaft ein komplett anderes Gesicht gezeigt.“ Trotz des Erfolgs blieb auch beim Sieger Selbstkritik. „Wir müssen daran arbeiten, Spiele über 90 Minuten zu kontrollieren und nicht nur phasenweise gut zu sein.“
Für den SV 06 Lehrte hat die Niederlage gravierende Folgen. Mit zwölf Punkten aus 21 Spielen rutscht das Team auf den vorletzten Tabellenplatz ab, da der TSV Kirchrode punkten konnte. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen wächst weiter.
„Das ist eine riesige Enttäuschung“, sagte Spiegel. „Wir machen zu leichte Fehler, auch erfahrene Spieler sind nicht clever genug. Das ist nicht bezirksliga-tauglich.“ Nach der wohl bittersten Niederlage der Saison steht Lehrte mehr denn je unter Druck. Die Aufarbeitung soll nun im Training folgen – denn im Abstiegskampf bleibt kaum Zeit, um solche Rückschläge zu verarbeiten.
TuS Garbsen – SV 06 Lehrte 4:3
TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Niklas Preuß, Bennet Busse, Emmanuel Opoku Boamah, Felix Avila, Jan Rohde (92. Timo Koblitz), Felix Beiser, Fjon Böttcher (88. Steven Kolloch), Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack - Trainer: Daniel Thomaschewski
SV 06 Lehrte: Marvin Wiedermeier, Lamin Daffeh, Jared Derksen (76. Aaron Köhnlein), Abdul-Karim El-Hayek, Pascal Reinke (84. Dennis Papst), Minh Le (42. Juel Desron Grant-Lewis), Louie Sanyang, Martin Millatz, Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Venhar Zeneli (60. Anton Welke), Saiku Kamara - Trainer: Dennis Spiegel
Schiedsrichter: Svenja Schwörer (Kirchdorf am Deister)
Tore: 0:1 Pascal Reinke (6.), 0:2 Jared Derksen (26.), 0:3 Pascal Reinke (29.), 1:3 Jan Rohde (45.), 2:3 Felix Beiser (60.), 3:3 Jan Rohde (71.), 4:3 Felix Beiser (72.)