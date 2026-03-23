SV 06 Lehrte verspielt 3:0-Führung in Garbsen

„Ich bin absolut enttäuscht von meiner Mannschaft. Es ist völlig unbegreiflich, wie man ein Spiel so aus der Hand geben kann“, sagte Spiegel nach Abpfiff. Dabei begann die Partie aus Lehrter Sicht nahezu perfekt. Pascal Reinke brachte den SV 06 früh in Führung (6.), Jared Derksen erhöhte in der 26. Minute, ehe Reinke nur drei Minuten später auf 3:0 stellte. „Wir spielen eine super erste Halbzeit und gehen völlig verdient mit 3:0 in Führung“, so Spiegel. Lehrte hatte das Spiel zunächst im Griff, profitierte von einer unsicheren Anfangsphase der Gastgeber. Auch Garbsens Trainer Daniel Thomaschewski bestätigte: „Wir waren überhaupt nicht im Spiel. Lehrte hat das konsequent ausgenutzt und verdient geführt.“

Kurz vor der Pause kam Garbsen jedoch zurück. Nach einem zunächst nicht gegebenen, dann korrigierten Handelfmeter verkürzte Jan Rohde auf 1:3 (45.). „Das war ein Wendepunkt“, ordnete Thomaschewski ein. "Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter zunächst nicht auf Elfmeter, wurde jedoch vom Linienrichter korrigiert. Die Chance nutzten wir zum 1:3-Anschluss – ein wichtiger Treffer für den weiteren Spielverlauf." Einbruch nach der Pause Was folgte, war ein völlig anderes Spiel. Garbsen erhöhte den Druck und nutzte die Unsicherheiten der Gäste konsequent. Felix Beiser (60.) und erneut Rohde (71.) glichen aus, ehe Beiser nur eine Minute später das Spiel komplett drehte. „Wir sprechen in der Halbzeit genau die Dinge an, die auf uns zukommen – und machen dann genau das Gegenteil. Das kann ich nicht akzeptieren“, kritisierte Spiegel. „Die Mannschaft hat das Spiel ganz allein verloren.“