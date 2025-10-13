SV 06 Lehrte verliert unglücklich beim Tabellenführer

Der SV 06 Lehrte hat beim Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen II eine bittere Niederlage kassiert. In der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel das einzige Tor des Tages – ein unglückliches Eigentor, das dem Tabellenführer den 1:0-Sieg bescherte. Für Lehrte, das über weite Strecken die bessere Mannschaft stellte, war das späte Gegentor ein Schlag ins Kontor.

„So grausam kann Fußball sein“, sagte Trainer Dennis Spiegel direkt nach Spielende. „In der 97. Minute bekommen wir durch ein unglückliches Eigentor den Gegentreffer. Nichtsdestotrotz bin ich total stolz auf meine Mannschaft.“

Der Außenseiter präsentierte sich in Ramlingen keineswegs wie ein Tabellenletzter. Spiegel zeigte sich beeindruckt von der Art und Weise, wie sein Team die Partie annahm: „Wir waren klar die bessere Mannschaft. Wir haben es taktisch richtig, richtig gut gemacht. Der Tabellenführer hatte keine einzige Chance aus dem Spiel heraus – sie sind nur über Standards gefährlich geworden.“

Mit kompakter Defensive, gutem Verschieben und schnellen Umschaltmomenten machte der SV 06 dem Favoriten das Leben schwer. „Man hat gar keinen Unterschied gesehen, wer Erster und wer Letzter ist“, lobte Spiegel. „Ich bin unfassbar stolz auf die Einstellung und das, was die Jungs taktisch umgesetzt haben. Wir haben uns nicht eingeigelt, sondern diszipliniert gespielt und immer wieder Nadelstiche gesetzt.“

Rot und Pech in der Schlussphase

Trotz starker Leistung blieb Lehrte auch im zwölften Saisonspiel ohne Sieg. Besonders bitter: In der 82. Minute sah Artem Klevanskyy die Rote Karte – und in Unterzahl kam es schließlich zur entscheidenden Szene. Nach einer langen Hereingabe lenkte ein Lehrter den Ball unglücklich ins eigene Tor. „Wir hätten den Punkt mehr als verdient gehabt“, so Spiegel. „Wenn der Ramlinger Torwart nicht so überragend pariert, gehen wir vielleicht sogar als Sieger vom Platz.“

Durch die unglückliche Niederlage bleibt der SV 06 Lehrte mit fünf Punkten aus zwölf Spielen Schlusslicht der Bezirksliga 2. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits drei Zähler. Ramlingen dagegen festigt mit nun 31 Punkten seine Spitzenposition und ist auf dem besten Weg Richtung Aufstieg.

Trotz der prekären Lage überwiegt bei Spiegel der Stolz: „Wir haben jetzt zwei Spieltage hintereinander gegen den Ersten und Zweiten gespielt und beiden richtig wehgetan. Wir arbeiten weiter, nehmen die positiven Dinge mit und bereiten uns vernünftig aufs nächste Spiel vor.“

Der SV 06 Lehrte bleibt also trotz des späten Dramas kämpferisch – und schöpft aus der besten Saisonleistung Hoffnung für den anstehenden Abstiegskampf.

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – SV 06 Lehrte 1:0



SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Lamin Daffeh, Dmitry Chistov, Minh Le (88. Dominick Praetz), Anton Welke (72. Artem Klevanskyy), Justin Bedrunka, Louie Sanyang (94. Tymur Sidenko), Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Venhar Zeneli, Saiku Kamara - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Fabian Willenborg

Tore: 1:0 Saiku Kamara (90.+6)

Rot: Artem Klevanskyy (82./SV 06 Lehrte/)