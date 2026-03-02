SV 06 Lehrte verliert Derby knapp

– Foto: Rocco Bartsch

Der SV 06 Lehrte ist mit einer knappen Niederlage in die Rückrunde der Bezirksliga 2 gestartet. Vor rund 450 Zuschauern unterlag der Aufsteiger dem Stadtrivalen FC Lehrte mit 0:1. Das entscheidende Tor erzielte Ivan Kravchenko in der 73. Minute.

Trainer Dennis Spiegel zeigte sich nach Abpfiff sichtlich enttäuscht. „Die Enttäuschung sitzt tief, weil es aus meiner Sicht eine unverdiente Niederlage war“, sagte er. „Auch Kesip Caran hat es ähnlich gesehen – eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen.“

Die Partie begann hektisch und nervös. „Beide Mannschaften wollten keine Fehler machen, das hat man dem Spielfluss angemerkt“, so Spiegel. Erst nach einer Viertelstunde gewann das Spiel etwas Struktur – und der SV 06 kam zu klaren Möglichkeiten. „Wir hatten drei hundertprozentige Chancen, aus denen wir mindestens zwei Tore machen können. Aber wir spielen sie nicht sauber zu Ende.“

Mit einem torlosen Remis ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde das Derby noch unruhiger. Der FC Lehrte überbrückte häufig das Mittelfeld mit langen Bällen und lauerte auf Fehler.

Eine Unachtsamkeit reicht

Genau ein solcher Moment führte zur Entscheidung. „Nach einer Unachtsamkeit von uns erzielen sie mit ihrer Chance das 1:0 – das war effektiv“, erklärte Spiegel. Während der FC seine Möglichkeit nutzte, ließ Lehrte die nächste Großchance ungenutzt. „Wir stehen fünf Meter vor dem Tor und verlieren kurz die Orientierung. Den Ball musst du über die Linie bringen.“

In der Schlussphase warf der SV 06 alles nach vorn, doch zwingende Abschlüsse blieben aus. Am Ende stand die dreizehnte Saisonniederlage.

Atmosphäre als positives Signal

Trotz des sportlichen Rückschlags hob Spiegel die Rahmenbedingungen hervor. „Hervorheben möchte ich die tolle Kulisse. Unser Verein hat viel organisiert, auch von Seiten des Gegners war das sehr stimmungsvoll. Rund 450 Zuschauer, gute Atmosphäre, faires Spiel – das war ein echtes Derby.“

Sportlich jedoch bleibt die Lage angespannt. Mit elf Punkten rangiert der SV 06 Lehrte weiterhin auf Platz 15, punktgleich mit Altwarmbüchen auf dem Relegationsrang. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Zähler.

„Es war unser erstes Spiel in der Rückrunde, und wir haben auch positive Ansätze gesehen“, betonte Spiegel. „Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Den Kopf in den Sand zu stecken, bringt nichts.“

SV 06 Lehrte – FC Lehrte 0:1

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Dmitry Chistov, Pascal Reinke (66. Joshua Osteroth), Minh Le (81. Aaron Köhnlein), Justin Bedrunka, Louie Sanyang (91. Dennis Papst), Martin Millatz, Juel Desron Grant-Lewis (71. Anton Welke), Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Saiku Kamara, Philip Rietzke (67. Venhar Zeneli) - Trainer: Dennis Spiegel

FC Lehrte: Marcel Köhring, Bilind Al Huseyin (70. Ferdinand Schwenger), Granit Tahiri, Oury Diallo Keita, Tobias Becker, Niclas Michalz, Vincent Jochim (86. Sahin Caran), Morries Amponsah, Adrian Dirk Hollstein, Ivan Kravchenko, Finn Jüttner - Trainer: Kesip Caran

Schiedsrichter: Lukas Warnecke

Tore: 0:1 Ivan Kravchenko (73.)