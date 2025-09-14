SV 06 Lehrte verliert bei Topteam SG 74 Hannover

Der SV 06 Lehrte hat auch am siebten Spieltag der Bezirksliga 2 keinen Befreiungsschlag landen können. Beim ambitionierten Spitzenteam SG 74 Hannover unterlag die Mannschaft von Trainer Dennis Spiegel mit 0:2 und wartet damit weiterhin auf das zweite Erfolgserlebnis der Saison. Beide Gegentreffer fielen nach Situationen, die aus Sicht der Lehrter vermeidbar waren.

„SG 74 ist auf jeden Fall eine der Topmannschaften in der Bezirksliga“, sagte Dennis Spiegel nach dem Abpfiff. „Sie fahren eine sehr hohe Intensität, spielen ein aggressives Pressing – das hat man gegen uns von Beginn an gesehen.“ Tatsächlich geriet der SV 06 früh unter Druck, suchte nach Stabilität in der Defensive und fand zunächst kaum Entlastung.

Trotz Rückstand gab sich der SV 06 nicht auf. Spiegel hatte sogar Hoffnung, dass das hohe Pressing der Gastgeber über die volle Spielzeit nicht durchzuhalten sei: „Mir war klar, dass sie das nicht bis zum Ende fahren können. Also haben wir uns darauf konzentriert, bei Ballgewinnen schnell umzuschalten.“ Einige vielversprechende Angriffe waren die Folge, doch im Abschluss fehlte wie schon so oft in dieser Saison die nötige Konsequenz. „Ein, zwei, drei Mal ist uns das gut gelungen, aber es kam leider nichts Zählbares dabei heraus.“

„Wir hatten anfangs sehr zu kämpfen“, so Spiegel weiter. „Aber wir haben den Kampf angenommen und uns mit der Zeit ins Spiel gefunden. Natürlich waren wir vor dem Gegentor mehr mit Verteidigen beschäftigt, haben aber auch geschafft, uns immer wieder mal frei zu spielen.“ Die Belohnung blieb aus – stattdessen nutzte SG 74 einen taktischen Fehler in der 27. Minute zur Führung durch Maik-Carsten Geisler.

Unnötiger Ballverlust bringt Entscheidung

Die Vorentscheidung fiel in der 63. Minute – erneut nach einem Fehler im Spielaufbau. „Wir spielen einen Querball im Zentrum dem Gegner direkt in den Fuß“, ärgerte sich Spiegel. „Wir verteidigen das noch, aber orientieren uns dann nicht richtig. Dadurch kommt der Stürmer von 74 eher an den Ball, wird leicht touchiert – und es gibt Elfmeter.“ Mio Bela Teubner verwandelte sicher zum 2:0.

Auch danach suchte der SV 06 weiter den Anschluss, spielte mutig nach vorn, blieb aber ohne Fortune. „Wir haben weitergespielt, uns gut durchkombiniert – aber der Anschlusstreffer ist uns nicht mehr gelungen“, so Spiegel. „Im Großen und Ganzen brauchen wir uns nicht zu verstecken. Aber 74 war an dem Tag aggressiver, griffiger, einfach besser als wir.“

Tabellensituation bleibt angespannt

Durch die vierte Saisonniederlage bleibt der SV 06 Lehrte mit fünf Punkten auf Tabellenplatz 13 und damit in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone. Der Abstand zum Relegationsrang beträgt nur zwei Punkte. Immerhin: Die Defensivarbeit stabilisiert sich, doch die Offensivschwäche mit nur drei Treffern aus sieben Spielen bleibt das größte Problem.

Fokus auf Heimspiel gegen Garbsen

Am kommenden Spieltag wartet mit dem TuS Garbsen ein direkter Konkurrent auf den SV 06 Lehrte. Die Gäste stehen mit sechs Punkten nur knapp vor dem Team von Dennis Spiegel. „Gegen Garbsen wollen wir ganz klar punkten – und müssen es auch“, betont der Trainer. „Unser Ziel ist es, zu Hause drei Punkte zu holen.“ Gerade vor heimischer Kulisse soll der Knoten endlich platzen – denn die nächsten Wochen könnten richtungsweisend werden.

SG 74 Hannover – SV 06 Lehrte 2:0

SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Moritz Hinkelmann, Hendrik Vahlbruch, Thido Beening (58. Marvin Toleikis), Melvin Bresso (81. Sebastian Willke), Ben Waßmus (58. Marvin Bartz), Maik-Carsten Geisler, Valentin Emmanuel Peters, Jonas Arnecke (46. Torben Glombitza), Jannik Wolters, Mio Bela Teubner (76. Lukas Tsoleridis) - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Minh Le (78. Dominick Praetz), Venhar Zeneli (65. Jared Derksen), Saiku Kamara, Artem Klevanskyy (74. Justin Bedrunka), Dmitry Chistov, Louie Sanyang, Abdul-Karim El-Hayek, Artur Sidenko, Martin Millatz, Tymur Sidenko - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Mathias Michael Becker

Tore: 1:0 Maik-Carsten Geisler (27.), 2:0 Mio Bela Teubner (63. Foulelfmeter)