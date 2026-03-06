SV 06 Lehrte verlängert frühzeitig mit Trainer Dennis Spiegel Klare Entscheidung für langfristige Entwicklung und Vertrauen von red · Heute, 12:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Der SV 06 Lehrte hat frühzeitig eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Der Verein verlängerte bereits Anfang März die Zusammenarbeit mit den Trainern der ersten Mannschaften: Lars Rohrlack (1. Frauen) und Dennis Spiegel (1. Herren) bleiben über die laufende Saison hinaus im Amt.

Die Vereinsführung sieht darin ein bewusstes Signal für Kontinuität. „Schon Anfang März konnten wir die Zusammenarbeit mit unseren Trainern Lars Rohrlack und Dennis Spiegel unserer 1. Frauen- und 1. Herrenmannschaft verlängern. Damit setzen wir ein bewusstes und klares Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und die gemeinsame Weiterentwicklung unseres Vereins“, erklärt Kathrin Otto, erste Vorsitzende des SV 06 Lehrte. Der Verein würdigt dabei ausdrücklich die Arbeit beider Trainer. „Beide Trainer haben in ihrer bisherigen Arbeit eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Engagement, Fachwissen und Leidenschaft sie unsere Mannschaften entwickeln. Sie stehen voll und ganz für die Werte, Ziele und Visionen, die wir als Verein verfolgen und treiben unsere sportlichen sowie strukturellen Zukunftsprojekte mit großem Einsatz voran“, so Otto weiter.

Auch sportlich Verantwortlicher Lars Ochsenfahrt, zweiter Vorsitzender im sportlichen Bereich, betont, dass die Entscheidung bewusst unabhängig von aktuellen Ergebnissen getroffen wurde. „Dabei ist uns eines besonders wichtig: Unsere Entscheidung ist nicht von kurzfristigen Ergebnissen abhängig, weder vom zuletzt gespielten Derby der Herren noch vom bevorstehenden großen Derby der Frauen.“ Im Mittelpunkt stehe vielmehr die langfristige Entwicklung des Vereins. „Es geht uns um die Qualität der täglichen Arbeit, die Entwicklung unserer Spielerinnen und Spieler sowie die nachhaltige Weiterentwicklung unseres gesamten Vereins. Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind und freuen uns sehr, diesen Weg auch in der kommenden Saison in dieser Konstellation weiterzugehen“, sagt Ochsenfahrt.