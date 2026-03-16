SV 06 Lehrte unterliegt SG 74 Hannover mit 1:5

Trotz einer engagierten ersten Stunde musste der SV 06 Lehrte den Gästen aus Hannover den Vortritt lassen. Jannik Wolters traf doppelt, und die SG 74 Hannover nutzte ihre Chancen eiskalt.
Der SV 06 Lehrte begann das Heimspiel gegen die SG 74 Hannover engagiert, doch früh gerieten die Gastgeber in Rückstand. Nach nur vier Minuten verwandelte Jannik Wolters einen Strafstoß, elf Minuten später erzielte er das 2:0 für die Gäste. „Ein guter Start gelang durch ein Elfmetertor nach einem klaren Foul an Mio Teubner, Jannik Wolters traf eiskalt“, erläuterte SG-Trainer Lars Wolf. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Jasper Carlo König auf 3:0 – eine Führung, die nach Wolfs Worten „folgerichtig“ war.
Nach dem Seitenwechsel kam der SV 06 Lehrte besser ins Spiel und verkürzte durch Dennis Papst auf 1:3. Dennis Spiegel, Trainer des SV 06 Lehrte, der aufgrund einer Sperre nicht selbst an der Seitenlinie stand, beschrieb die Situation so: „Wir haben 70 Minuten lang auf Augenhöhe gespielt. SG 74 Hannover ist effektiv und nutzt ihre Chancen eiskalt. Das 0:1 fiel nach einem Elfmeter, das 2:0 war für alle Beteiligten eine Abseitssituation, aber der Schiedsrichter entschied anders. Wir hatten ein gutes Aufbauspiel und Übergangsspiel, aber am Ende fehlte die Durchschlagskraft.“
Die SG 74 Hannover ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und stellte durch Mio Bela Teubner (76.) und Adriano Tarakaj (88.) den Endstand von 5:1 her. Wolf resümierte: „Nach der Pause verloren wir für knapp 20 Minuten den Faden, in dieser Zeit kam Lehrte zum Anschluss. Danach waren wir wieder besser im Spiel und erhöhten am Ende auf 4:1 und 5:1. Insgesamt war es ein ordentlicher Auftritt. Am Dienstag steht dann das Top-Spiel in Döhren an."
Für den SV 06 Lehrte bedeutet die Niederlage weiterhin Platz 15 in der Tabelle, während die SG 74 Hannover als Zweiter mit 44 Punkten weiter Druck auf Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II ausübt. Spiegel betonte abschließend: „Am Ende war SG 74 Hannover effektiver und steht zu Recht oben. Jetzt heißt es, den Blick auf Garbsen zu richten und eine gute Trainingswoche hinzulegen.“
SV 06 Lehrte – SG 74 Hannover 1:5
SV 06 Lehrte: Marvin Wiedermeier, Jared Derksen (64. Minh Le), Pascal Reinke (76. Kilian Bahls), Justin Bedrunka, Louie Sanyang, Juel Desron Grant-Lewis (69. Lamin Daffeh), Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Venhar Zeneli, Saiku Kamara, Dennis Papst, Joshua Osteroth - Trainer: Dennis Spiegel
SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Moritz Hinkelmann, Marvin Bartz (66. Ruben Calderon Mateos), Melvin Bresso (80. Lasse Dierkes), Clemens Stamm, Tobias Leonard Kurz, Finn Hartmann, Nick Weihrauch (30. Adriano Tarakaj), Jasper Carlo König (59. Linus Stellan Weiler), Jannik Wolters (66. Jonas Arnecke), Mio Bela Teubner - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger
Schiedsrichter: Sascha Sommerfeld-Schechowsky
Tore: 0:1 Jannik Wolters (4.), 0:2 Jannik Wolters (15.), 0:3 Jasper Carlo König (43.), 1:3 Dennis Papst (56.), 1:4 Mio Bela Teubner (76.), 1:5 Adriano Tarakaj (88.)