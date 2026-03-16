SV 06 Lehrte unterliegt SG 74 Hannover mit 1:5 Frühe Tore der Gäste ebnen den Weg zum klaren Auswärtssieg von red · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Trotz einer engagierten ersten Stunde musste der SV 06 Lehrte den Gästen aus Hannover den Vortritt lassen. Jannik Wolters traf doppelt, und die SG 74 Hannover nutzte ihre Chancen eiskalt.

Der SV 06 Lehrte begann das Heimspiel gegen die SG 74 Hannover engagiert, doch früh gerieten die Gastgeber in Rückstand. Nach nur vier Minuten verwandelte Jannik Wolters einen Strafstoß, elf Minuten später erzielte er das 2:0 für die Gäste. „Ein guter Start gelang durch ein Elfmetertor nach einem klaren Foul an Mio Teubner, Jannik Wolters traf eiskalt“, erläuterte SG-Trainer Lars Wolf. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Jasper Carlo König auf 3:0 – eine Führung, die nach Wolfs Worten „folgerichtig“ war. Nach dem Seitenwechsel kam der SV 06 Lehrte besser ins Spiel und verkürzte durch Dennis Papst auf 1:3. Dennis Spiegel, Trainer des SV 06 Lehrte, der aufgrund einer Sperre nicht selbst an der Seitenlinie stand, beschrieb die Situation so: „Wir haben 70 Minuten lang auf Augenhöhe gespielt. SG 74 Hannover ist effektiv und nutzt ihre Chancen eiskalt. Das 0:1 fiel nach einem Elfmeter, das 2:0 war für alle Beteiligten eine Abseitssituation, aber der Schiedsrichter entschied anders. Wir hatten ein gutes Aufbauspiel und Übergangsspiel, aber am Ende fehlte die Durchschlagskraft.“