SV 06 Lehrte unterliegt Davenstedt

Der SV 06 Lehrte hat in der Bezirksliga gegen den TuS Davenstedt mit 1:4 verloren. Für Trainer Dennis Spiegel spiegelt das Resultat jedoch nicht den Spielverlauf wider. „Es ist definitiv zwei Tore zu hoch ausgefallen“, betonte er. Auch Davenstedts Trainer habe diese Einschätzung geteilt.
Zwei unterschiedliche Halbzeiten – individueller Fehler bringt Wende
Die erste Halbzeit gehörte aus Sicht Spiegels klar den Gästen. „Davenstedt war auf jeden Fall besser. Sie hatten Möglichkeiten, die wir gut verteidigen.“ Lehrte erzielte durch Tayfun Dizdar den Ausgleich (21.), nachdem Mustafa Ghadbouni (13.) für Davenstedt getroffen hatte. „Dann sind wir ebenbürtig“, so Spiegel. Kurz vor der Pause geriet seine Mannschaft jedoch erneut in Rückstand – unglücklich, wie er betonte: „Der Ball wird von unserem Verteidiger abgefälscht, fliegt über unseren Torwart rüber. Ich glaube, es geht anders aus, wenn wir mit 1:1 in die Halbzeit gehen.“
Nach dem Seitenwechsel übernahm Lehrte die Initiative. „Wir waren ganz klar am Drücker, investieren weiterhin sehr viel, kreieren Chancen, die wir leider nicht nutzen.“ Der Knackpunkt aus Spiegels Sicht folgte in der 77. Minute: „Durch einen individuellen Fehler, den wir besser klären müssen, spielen wir dem Gegner den Ball in den Fuß. Die haben das super ausgespielt – das 3:1 hat uns ein bisschen das Genick gebrochen.“
In der Schlussphase versuchte Lehrte, den Rückstand zu verkürzen, öffnete dadurch aber Räume. „Dass sich dann noch mehr Chancen ergeben, weil man viel investiert, ist ja logisch“, sagte Spiegel. Aus der Distanz erzielte Joshua Benedict Nolte in der 90. Minute den vierten Treffer für Davenstedt.
Trotz der Niederlage zeigte sich der Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Ich kann meiner Mannschaft keine Vorwürfe machen. Die haben ihr Herz auf den Platz gelassen und umgesetzt, was ich verlangt habe.“ Den Unterschied habe am Ende die individuelle Klasse gemacht – vor allem durch Fabian Pietler: „Davenstedt hat mit Pietler eine brutale Qualität, die ich noch aus meiner Zeit bei 96 kenne. Der hat heute den Unterschied gemacht.“
Für Lehrte gilt der Blick nun dem kommenden Gegner. „Wir haben ein ganz klares Ziel in dieser Saison“, erklärte Spiegel. „Jetzt heißt es, uns vernünftig auf Kleefeld vorzubereiten – damit fangen wir am Dienstag an.“