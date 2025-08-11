– Foto: Marcel Eichholz

SV 06 Lehrte unterliegt Davenstedt Spiegel sieht Ergebnis als „zu hoch" – aber lobt Einsatz seines Teams trotz 1:4-Niederlage: „Herz auf dem Platz gelassen"

Der SV 06 Lehrte hat in der Bezirksliga gegen den TuS Davenstedt mit 1:4 verloren. Für Trainer Dennis Spiegel spiegelt das Resultat jedoch nicht den Spielverlauf wider. „Es ist definitiv zwei Tore zu hoch ausgefallen“, betonte er. Auch Davenstedts Trainer habe diese Einschätzung geteilt.

Die erste Halbzeit gehörte aus Sicht Spiegels klar den Gästen. „Davenstedt war auf jeden Fall besser. Sie hatten Möglichkeiten, die wir gut verteidigen.“ Lehrte erzielte durch Tayfun Dizdar den Ausgleich (21.), nachdem Mustafa Ghadbouni (13.) für Davenstedt getroffen hatte. „Dann sind wir ebenbürtig“, so Spiegel. Kurz vor der Pause geriet seine Mannschaft jedoch erneut in Rückstand – unglücklich, wie er betonte: „Der Ball wird von unserem Verteidiger abgefälscht, fliegt über unseren Torwart rüber. Ich glaube, es geht anders aus, wenn wir mit 1:1 in die Halbzeit gehen.“ Nach dem Seitenwechsel übernahm Lehrte die Initiative. „Wir waren ganz klar am Drücker, investieren weiterhin sehr viel, kreieren Chancen, die wir leider nicht nutzen.“ Der Knackpunkt aus Spiegels Sicht folgte in der 77. Minute: „Durch einen individuellen Fehler, den wir besser klären müssen, spielen wir dem Gegner den Ball in den Fuß. Die haben das super ausgespielt – das 3:1 hat uns ein bisschen das Genick gebrochen.“