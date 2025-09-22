SV 06 Lehrte kassiert nächste Niederlage

Der SV 06 Lehrte hat im Heimspiel gegen den TuS Garbsen eine bittere 1:4-Niederlage hinnehmen müssen. Für die Mannschaft von Trainer Dennis Spiegel war es die zweite Pleite in Folge – und eine, die im Abstiegskampf schmerzt. Zwar gelang in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich der Anschluss, am Ende entschieden jedoch individuelle Fehler die Partie.
Garbsen startete überlegen in die Begegnung und ging früh durch Jan Rohde in Führung (11.). Lehrte tat sich schwer, fand kaum Mittel gegen das schnelle Umschaltspiel der Gäste und lag zur Pause verdient zurück. „Garbsen war in der ersten Halbzeit ganz klar besser“, stellte Trainer Dennis Spiegel im Anschluss klar.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Lehrte ein anderes Gesicht: „Wir haben richtig Druck gemacht, hatten gute Phasen und haben Garbsen hinten reingedrückt.“ Doch trotz zwischenzeitlichem Anschlusstor durch Anton Welke (83.) wurde es nicht mehr spannend. Denn binnen weniger Minuten stellte Garbsen durch Rohde (85.) und den eingewechselten Skowronek (90.) den Endstand her.
„Es killen uns unsere individuellen Fehler – technische Fehler, Unkonzentriertheiten“, analysierte Spiegel. „Das ist bitter, gerade weil Konkurrenten wie Blaues Wunder gewonnen haben.“
In der Tabelle rutscht der SV 06 auf Platz fünfzehn ab. Mit nur fünf Punkten aus acht Spielen bleibt die Lage angespannt. Die kommenden Begegnungen stuft Spiegel als entscheidend ein: „Die nächsten beiden Spiele sind richtungsweisend, wo die Reise hingeht.“
SV 06 Lehrte – TuS Garbsen 1:4
SV 06 Lehrte: Marvin Wiedermeier, Saiku Kamara, Anton Welke, Jared Derksen (73. Minh Le), Dominick Praetz (54. Tayfun Dizdar), Dmitry Chistov, Louie Sanyang, Abdul-Karim El-Hayek (79. Justin Bedrunka), Artur Sidenko (66. Philipp Baye), Martin Millatz, Tymur Sidenko (62. Pascal Reinke) - Trainer: Dennis Spiegel
TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Mehmet Akcay (93. Davut Durnagöl), Luca Wiesberg (34. Manuel-Jose Varela), Robin Oltmann, Yunus Emre Kelleci (70. Daniel Skowronek), Emmanuel Opoku Boamah (92. Marius Brückner), Jan Rohde, Eray Aksoy, Felix Beiser, Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack - Trainer: Daniel Tomaschewski
Schiedsrichter: Murat Kilinc
Tore: 0:1 Jan Rohde (11.), 0:2 Emmanuel Opoku Boamah (79.), 1:2 Anton Welke (83.), 1:3 Jan Rohde (85.), 1:4 Daniel Skowronek (90.)