SV 06 Lehrte kassiert nächste Niederlage

Der SV 06 Lehrte hat im Heimspiel gegen den TuS Garbsen eine bittere 1:4-Niederlage hinnehmen müssen. Für die Mannschaft von Trainer Dennis Spiegel war es die zweite Pleite in Folge – und eine, die im Abstiegskampf schmerzt. Zwar gelang in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich der Anschluss, am Ende entschieden jedoch individuelle Fehler die Partie.

Garbsen startete überlegen in die Begegnung und ging früh durch Jan Rohde in Führung (11.). Lehrte tat sich schwer, fand kaum Mittel gegen das schnelle Umschaltspiel der Gäste und lag zur Pause verdient zurück. „Garbsen war in der ersten Halbzeit ganz klar besser“, stellte Trainer Dennis Spiegel im Anschluss klar.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Lehrte ein anderes Gesicht: „Wir haben richtig Druck gemacht, hatten gute Phasen und haben Garbsen hinten reingedrückt.“ Doch trotz zwischenzeitlichem Anschlusstor durch Anton Welke (83.) wurde es nicht mehr spannend. Denn binnen weniger Minuten stellte Garbsen durch Rohde (85.) und den eingewechselten Skowronek (90.) den Endstand her.