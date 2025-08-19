– Foto: Marcel Eichholz

SV 06 Lehrte erkämpft sich knappen Auswärtssieg 1:0-Erfolg unterstreicht defensive Stabilität und Teamgeist der Gäste

SV 06 Lehrte setzte sich am Sonntagabend mit 1:0 beim MTV Engelbostel-Schulenburg durch und feierte damit die ersten drei Punkte der Saison. Die Partie war geprägt von defensiver Disziplin, engagiertem Teamplay und einem entscheidenden Umschaltspiel der Gäste.

Trainer Dennis Spiegel analysierte das Spiel nach der Partie: „Wir haben uns selbst dezimiert nach einer guten Viertelstunde durch eine klare Tätigkeit. Wir hatten uns natürlich vernünftig vorbereitet auf das heutige Spiel gegen Engelbostel und sind gut ins Spiel gekommen. Wir wussten, dass Engelbostel uns relativ früh unter Druck setzt, konnten uns aber gezielt lösen.“ Die rote Karte für Lehrte brachte die Gäste zunächst in Unterzahl, doch Spiegel hob die Reaktion seines Teams hervor: „So wie Fußball halt nun mal ist, schweißt das noch mal mehr zusammen, und jeder läuft dann quasi mehr.“ Die Mannschaft verteidigte kompakt und hielt Engelbostel bis zur Halbzeit ohne Gegentor. „Wir sind mit 0:0 in die Halbzeit gekommen und haben besprochen, wie wir weiterhin spielen wollen. Wir wussten, dass der Gegner immer ungeduldiger wird, je länger das Spiel dauert, und wollten das nutzen.“