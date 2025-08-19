SV 06 Lehrte erkämpft sich knappen Auswärtssieg

SV 06 Lehrte setzte sich am Sonntagabend mit 1:0 beim MTV Engelbostel-Schulenburg durch und feierte damit die ersten drei Punkte der Saison. Die Partie war geprägt von defensiver Disziplin, engagiertem Teamplay und einem entscheidenden Umschaltspiel der Gäste.
Lehrte trotzt Unterzahl und behauptet drei Punkte
Trainer Dennis Spiegel analysierte das Spiel nach der Partie: „Wir haben uns selbst dezimiert nach einer guten Viertelstunde durch eine klare Tätigkeit. Wir hatten uns natürlich vernünftig vorbereitet auf das heutige Spiel gegen Engelbostel und sind gut ins Spiel gekommen. Wir wussten, dass Engelbostel uns relativ früh unter Druck setzt, konnten uns aber gezielt lösen.“
Die rote Karte für Lehrte brachte die Gäste zunächst in Unterzahl, doch Spiegel hob die Reaktion seines Teams hervor: „So wie Fußball halt nun mal ist, schweißt das noch mal mehr zusammen, und jeder läuft dann quasi mehr.“ Die Mannschaft verteidigte kompakt und hielt Engelbostel bis zur Halbzeit ohne Gegentor. „Wir sind mit 0:0 in die Halbzeit gekommen und haben besprochen, wie wir weiterhin spielen wollen. Wir wussten, dass der Gegner immer ungeduldiger wird, je länger das Spiel dauert, und wollten das nutzen.“
In der 66. Minute fiel der entscheidende Treffer durch Lamin Daffeh nach einer schnell ausgespielten Umschaltaktion. Spiegel kommentierte: „Es hat sich eine Situation ergeben, die wir richtig gut ausgespielt haben, und dann sind wir 1:0 in Führung gegangen.“ Anschließend verteidigten die Gäste die Führung konzentriert, wobei Marvin Wiedermeier im Tor mit starken Paraden wichtige Chancen vereitelte. „Unser Torwart Marvin war bärenstark“, lobte Spiegel.
Trotz mehrerer gelber Karten und fragwürdiger Entscheidungen des Schiedsrichters bewahrten die Gäste Ruhe und zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung: „Im Großen und Ganzen haben wir eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht. Jeder hat für jeden gearbeitet und gefeiert, dementsprechend haben wir das Spiel verdient gewonnen.“
Mit dem knappen Auswärtserfolg richtet sich nun der Fokus auf die kommenden Aufgaben. „Am Dienstagabend steht schon ein Pokalspiel gegen Barsinghausen an, was für die Belastung unglücklich ist, aber wir nehmen das gerne mit. Danach bereiten wir uns auf das Spiel gegen Kirchrode vor und freuen uns, wieder zu Hause spielen zu können, um den Fans guten Fußball zu zeigen“, so Spiegel abschließend.