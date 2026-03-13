SV 06 Lehrte empfängt Spitzenreiter-Verfolger SG 74 Hannover

– Foto: FuPa Stuttgart

Für den SV 06 Lehrte steht am 23. Spieltag der Bezirksliga 2 eine schwere Aufgabe an. Am Sonntag (15.15 Uhr) empfängt der Tabellenfünfzehnte die SG 74 Hannover, die als Tabellenzweiter zu den stärksten Mannschaften der Liga gehört.

Das Hinspiel in Hannover verlor Lehrte mit 0:2. Aus Sicht des Trainers war die Niederlage jedoch vor allem auf individuelle Fehler zurückzuführen. „Im Hinspiel haben letztlich zwei individuelle Fehler dazu geführt, dass wir mit 0:2 verloren haben. Genau diese Situationen haben wir in der Trainingswoche noch einmal aufgearbeitet, weil wir solche Fehler abstellen wollen.“

Trainer Dennis Spiegel ist sich der Herausforderung bewusst. „Mit unserem kommenden Gegner erwartet uns eine der absoluten Spitzenmannschaften der Bezirksliga“, sagt er. „Sie spielen mit hoher Intensität und sind immer gefährlich. Darauf haben wir uns in dieser Woche gezielt vorbereitet.“

Punktgewinn das Ziel

Im Tabellenkeller benötigt der Aufsteiger weiterhin dringend Punkte. Mit zwölf Zählern steht der SV 06 Lehrte aktuell auf Rang 15 und damit weiterhin in der Abstiegszone. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt mehrere Punkte, weshalb jeder Zähler im Saisonendspurt an Bedeutung gewinnt. „Für uns wird entscheidend sein, dass wir alles abrufen, was in uns steckt, und sehr konzentriert auftreten“, betont Spiegel. „Taktisch werden wir uns entsprechend einstellen.“

Dass seine Mannschaft auch gegen starke Gegner bestehen kann, hat sie aus seiner Sicht bereits mehrfach gezeigt. „In der Hinrunde haben wir immer wieder gezeigt, dass wir auch gegen Spitzenmannschaften mithalten können und es den Gegnern schwer machen.“

Mut macht auch das jüngste Ergebnis. Am vergangenen Spieltag holte Lehrte beim 1:1 bei den Sportfreunden Anderten einen wichtigen Punkt. Anton Welke traf dabei in der 90. Minute zum Ausgleich und sicherte dem Team zumindest einen Zähler im direkten Duell im Tabellenkeller.

SG 74 Hannover musste sich zuletzt ebenfalls mit einem Remis begnügen. Gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II kam der Tabellenzweite trotz Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Spiegel setzt deshalb auf eine engagierte Leistung seiner Mannschaft – und auf die Unterstützung von außen. „Wir freuen uns auf das Spiel und auf die Unterstützung unserer Fans“, sagt der Trainer. „Am Ende nehmen wir jeden Punkt mit, der uns im Kampf um den Klassenerhalt weiterhilft.“