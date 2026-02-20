SV 06 Lehrte droht zum Restrundenstart ein Spielausfall

– Foto: Lorena Pietler

Der Restrundenauftakt des SV 06 Lehrte in der Bezirksliga 2 wackelt. Das Auswärtsspiel am Sonntag (22.02.26, 15 Uhr) beim direkten Konkurrenten TSV Kirchrode wird nach aktuellem Stand sehr wahrscheinlich abgesagt. Trainer Dennis Spiegel rechnet fest damit, dass die Partie nicht stattfinden kann.

Der Grund: Die anhaltend schlechten Bedingungen der vergangenen Wochen. „Im Großen und Ganzen glaube ich, wie für alle Mannschaften, hatten wir eine Semi-Vorbereitung“, erklärte Spiegel. „Ich glaube, alle sind sehr, sehr unzufrieden mit den Bedingungen.“ Selbst in Lehrte, wo der Verein grundsätzlich bessere Voraussetzungen hat, sei vieles nicht möglich gewesen. „Trotz, dass wir einen Kunstrasen und eine Indoor-Soccerhalle haben, war nicht immer alles möglich. Selbst die Kunstrasenplätze waren gefroren und nicht bespielbar. Sowas hat man in der Form noch nicht erlebt.“

„Ich bin im Austausch mit dem Trainer von Kirchrode und stand jetzt zu 95 Prozent wird das Spiel wohl ausfallen“, sagte Spiegel am Freitag. Kirchrode werde zwar noch eine Platzbegehung durchführen, „und uns dann auf jeden Fall nochmal kontaktieren“, doch Spiegel glaubt nicht mehr an ein reguläres Anpfiff-Szenario.

Abstiegskampf pur: Kirchrode und Lehrte trennt nur ein Punkt

Sportlich hätte die Partie eine hohe Bedeutung. Beide Teams stehen tief im Tabellenkeller: Der SV 06 Lehrte belegt mit elf Punkten Rang 15, Kirchrode ist mit zehn Punkten Vorletzter. Das Hinspiel am vierten Spieltag endete 0:0, ein Ergebnis, das damals die Nervosität beider Mannschaften spiegelte.

Sollte die Begegnung tatsächlich ausfallen, würde sich der Start in die Restrunde für Lehrte weiter verschieben. Spiegel sieht das Team trotzdem gerüstet: „Wir sind trotzdem ordentlich gut vorbereitet.“ Improvisation war dennoch nötig. „Dann irgendwie das alles zu kompensieren mit Fitnessstudios oder was man noch zur Verfügung hatte“, so Spiegel.

Winterzugänge sollen neue Impulse bringen

Für den zweiten Saisonabschnitt hat Lehrte personell nachgelegt. „Wir haben ja auch nochmal vier Neuzugänge im Winter geholt und einen Verletzten, der nach einer Zeit wieder zurück ist“, sagte Spiegel. Damit soll die Mannschaft stabiler werden, vor allem mit Blick auf die entscheidenden Wochen im Tabellenkeller.

Die Zielsetzung bleibt klar und unverändert: „Wir sind gewappnet für den Abstiegskampf und wollen alles daran setzen, die Klasse zu halten. Das ist ein ganz klares Ziel.“

Sollte Kirchrode tatsächlich nicht spielen können, richtet sich der Blick bereits auf die Woche danach. Dann würde der SV 06 Lehrte laut Spiegel „mit dem Derby gegen den FC“ in die Restrunde starten.