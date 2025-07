SV 06 Holzminden blickt auf solide Saison zurück - Top-Drei als Ziel

Der SV 06 Holzminden hat die abgelaufene Spielzeit in der Kreisliga Holzminden mit gemischten Gefühlen abgeschlossen. „Wir waren eigentlich ganz zufrieden mit der Saison“, resümiert Trainer Sören Eilers. Dennoch bleibt ein bitterer Nachgeschmack: „Aus einer sehr guten Saison wurde am Ende nur eine gute, weil wir das Pokalfinale verloren und im entscheidenden Ligaspiel gegen Dielmissen nur ein Unentschieden geholt haben.“ Damit verspielte die Mannschaft die Meisterschaft aus eigener Hand – und scheiterte anschließend auch in der Relegation.