SV 04 Attendorn: Trainer Jasmin Selimanjin trifft Zukunftsentscheidung

"Es waren anstrengende, aber auch schöne Jahre", sagt Selimanjin, der seit 2019 zuerst als Co- und dann als Cheftrainer im Hansastadion tätig ist, der "Westfalenpost". In seinem ersten Jahr in Attendorn stieg "Jasko" an der Seite von Bayram Celik und Eugen Litter in die Landesliga auf. Die Saison 2022/23 schloss man schließlich unter der Leitung Selimanjins auf Tabellenplatz vier ab – die beste Landesliga-Platzierung der Attendorner aller Zeiten. Ab Sommer will er sich auf seine zwei Firmen, seinen Hausbau und sein erwartetes erstes Kind fokussieren. Für seine Schützlinge habe er das Gefühl, dass es an der Zeit sei, mal etwas anderes zu sehen. "Ich habe den Jungs auch gesagt: Die schlimmsten Läufe sind die, wo man nicht weiß, wie lange man laufen muss. Ich habe mir jetzt selbst ein Ende gesetzt." Nun werde er sich "jetzt, in meinem letzten Jahr, voll auf den Nichtabstieg konzentrieren, mich voll reinhängen, um den Verein gut zu hinterlassen."

Attendorns Sportlicher Leiter Thomas Bassitta bestätigte den Abschied des Cheftrainers. Er habe gern mit Selimanjin zusammengearbeitet, "aber man muss ihn verstehen". Aktuell stehen die Attendorner auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zum Abschluss der Hinrunde ist die Mannschaft im Kellerduell bei Schlusslicht USC Altenautal zu Gast, wo man mit einem Sieg den Sprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz schaffen könnte, ehe im letzten Spiel des Jahres der ebenfalls abstiegsbedrohte FC Lennestadt ins Hansastadion kommt. Für die aktuelle sportliche Lage sei weder dem Trainer noch die Mannschaft die Schuld zu geben, so Bassitta. "Die zerreißen sich. Aber so wie es halt oft ist, wenn du unten stehst: Dann machst du die Dinger nicht. Wenn ich überlege, was wir an Punkten liegen gelassen haben." Gegen den BSV Menden gaben die Attendorner Mitte Oktober zum Beispiel eine 3:1-Pausenführung noch aus der Hand und spielten 3:3.